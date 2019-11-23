Депутатка Ирина Кармушкина объявила на своей странице в фейсбуке, что предложит своим коллегам-депутатам объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. К такому решению она пришла после расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP об Айеркене Саймаити и его связях с кланами Абдукадыр и Матраимовыми. Саймаити вывел около 700 миллионов долларов США из Центральной Азии и был убит в Стамбуле 10 ноября.

«Сооронбай Жээнбеков должен быть немедленно отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности. Если депутаты не готовы голосовать за импичмент, то объявлю о создании народного движения «ЗА ИМПИЧМЕНТ ЖЭЭНБЕКОВА», которое вынудит парламент выполнить волю народа или самораспуститься!» — пишет Карамушкина.

Она считает, что президенту можно объявить импичмент, как «возможному участнику транснациональной коррумпированной группировки». Также Карамушкина утверждает, что отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить деятельность Сооронбая Жээнбекова в бытность полномочным представителем правительства в Ошской области.

Почему импичмент маловероятен

Для того, чтобы президента отрешили от должности, за это должно проголосовать большинство депутатов — не менее двух третей от общего числа. А инициатива должна исходить от одной трети депутатов, кроме того спецкомиссия, образованная парламентом, должна дать заключение.

Депутаты должны предьявить президенту обвинение в преступлении — а Генпрокуратура должна дать заключение, что в действиях президента есть признаки преступления.

Если президенту предьявят обвинение, парламент должен проголосовать в течении трех месяцев, и если это не будет сделано в срок, обвинение будет считаться отклоненным.

Крайне маловероятно, что у Карамушкиной получится объявить импичмент президенту, потому что у нее мало сторонников. Из-за конфликта бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его преемника Сооронбая Жээнбекова некогда самая влиятельная и большая партия страны раскололась и большая часть социал-демократов поддерживают действующего президента.

Атамбаева поддерживали три действующих депутата, в том числе Карамушкина. Депутаты, бывшие оппозицией при Атамбаеве, почти не критикуют Жээнбекова, кроме того депутаты почти не отреагировали на журналистское расследование об огромных масштабах коррупции и выводе денег из Кыргызстана.

Реакция на расследование

Редким депутатом, потребовавшим четких действий от власти, стал Дастан Бекешев. Он потребовал арестовать Райымбека Матраимова, бывшего запреда Таможенной службы, с которым связан убитый Саймаити. Также депутат заявил о том, что правительство должно подать в отставку.

Я предлагаю обществу требовать: 1) арестовать Раима Матраимова;2) сменить всех руководителей правоохранительных органов и назначить из числа доверяемых, а не лояльных лиц; 3) провести официальное расследование и наказать всех причастных к отмыванию;4) защитить журналистов от ОПГ. — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 22, 2019

Один из самых ярких оппозиционеров правления Атамбаева Омурбек Текебаев заявил, что хотел бы воздержаться от комментариев, касающихся президента Жээнбекова.

Депутатка Евгения Строкова не читала расследования, но заявила, что уверена, что в нем «много надуманного», а клан Матраимовых «используют как красную тряпку». Не читала и не знала о расследовании и депутат Аида Исмаилова.

Исхак Масалиев считает, что в расследовании есть противоречия, но «в целом стоит внимания» и по его следам правоохранительные органы должны провести расследование. Тщательного расследования потребовал депутат Марлен Маматалиев.

А социал-демократ Чыныбай Турсунбеков заявил, что президент должен «жестко отреагировать на расследование».

«Теперь факты налицо, поэтому думаю, что такого, как «фактов нет, дайте факты» [сказать] не получится. Парламент тоже должен сделать выводы, и эти выводы должны быть очень громкие, начиная от увольнения и заканчивая арестами», — сказал Турсунбеков, очевидно намекая на предыдущие высказывания Сооронбая Жээнбекова. Ранее президент, говоря о клане Матраимовых и конкретно о Райымбеке Матраимове, прозванном «Раим — миллион», говорил журналистам — «Дайте факты».