Депутатка Ирина Кармушкина объявила на своей странице в фейсбуке, что предложит своим коллегам-депутатам объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. К такому решению она пришла после расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP об Айеркене Саймаити и его связях с кланами Абдукадыр и Матраимовыми. Саймаити вывел около 700 миллионов долларов США из Центральной Азии и был убит в Стамбуле 10 ноября.
«Сооронбай Жээнбеков должен быть немедленно отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности. Если депутаты не готовы голосовать за импичмент, то объявлю о создании народного движения «ЗА ИМПИЧМЕНТ ЖЭЭНБЕКОВА», которое вынудит парламент выполнить волю народа или самораспуститься!» — пишет Карамушкина.
Она считает, что президенту можно объявить импичмент, как «возможному участнику транснациональной коррумпированной группировки». Также Карамушкина утверждает, что отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить деятельность Сооронбая Жээнбекова в бытность полномочным представителем правительства в Ошской области.
Почему импичмент маловероятен
Для того, чтобы президента отрешили от должности, за это должно проголосовать большинство депутатов — не менее двух третей от общего числа. А инициатива должна исходить от одной трети депутатов, кроме того спецкомиссия, образованная парламентом, должна дать заключение.
Депутаты должны предьявить президенту обвинение в преступлении — а Генпрокуратура должна дать заключение, что в действиях президента есть признаки преступления.
Если президенту предьявят обвинение, парламент должен проголосовать в течении трех месяцев, и если это не будет сделано в срок, обвинение будет считаться отклоненным.
Крайне маловероятно, что у Карамушкиной получится объявить импичмент президенту, потому что у нее мало сторонников. Из-за конфликта бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его преемника Сооронбая Жээнбекова некогда самая влиятельная и большая партия страны раскололась и большая часть социал-демократов поддерживают действующего президента.
Атамбаева поддерживали три действующих депутата, в том числе Карамушкина. Депутаты, бывшие оппозицией при Атамбаеве, почти не критикуют Жээнбекова, кроме того депутаты почти не отреагировали на журналистское расследование об огромных масштабах коррупции и выводе денег из Кыргызстана.
Реакция на расследование
Редким депутатом, потребовавшим четких действий от власти, стал Дастан Бекешев. Он потребовал арестовать Райымбека Матраимова, бывшего запреда Таможенной службы, с которым связан убитый Саймаити. Также депутат заявил о том, что правительство должно подать в отставку.
Один из самых ярких оппозиционеров правления Атамбаева Омурбек Текебаев заявил, что хотел бы воздержаться от комментариев, касающихся президента Жээнбекова.
Депутатка Евгения Строкова не читала расследования, но заявила, что уверена, что в нем «много надуманного», а клан Матраимовых «используют как красную тряпку». Не читала и не знала о расследовании и депутат Аида Исмаилова.
Исхак Масалиев считает, что в расследовании есть противоречия, но «в целом стоит внимания» и по его следам правоохранительные органы должны провести расследование. Тщательного расследования потребовал депутат Марлен Маматалиев.
А социал-демократ Чыныбай Турсунбеков заявил, что президент должен «жестко отреагировать на расследование».
«Теперь факты налицо, поэтому думаю, что такого, как «фактов нет, дайте факты» [сказать] не получится. Парламент тоже должен сделать выводы, и эти выводы должны быть очень громкие, начиная от увольнения и заканчивая арестами», — сказал Турсунбеков, очевидно намекая на предыдущие высказывания Сооронбая Жээнбекова. Ранее президент, говоря о клане Матраимовых и конкретно о Райымбеке Матраимове, прозванном «Раим — миллион», говорил журналистам — «Дайте факты».