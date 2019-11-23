Мирная гражданская акция против коррупции пройдет 25 ноября, в понедельник, на площади Ала-Тоо. Названа она RE:АКЦИЯ — это реакция на расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP.

Расследование было посвящено Айеркену Саймаити, бизнесмену, который вывел более 700 миллионов долларов США из Кыргызстана и Центральной Азии и был убит в Стамбуле. Перед смертью он рассказал журналистам о том, как вывозил и отмывал деньги, а также о своей связи с влиятельными кланами Абдукадыр и Матраимовыми.

RE:АКЦИЯ начнется в 11:30 у памятника погибшим во время революции 7 апреля 2010 года на площади Ала-Тоо, у Белого дома. Участники уведомили о проведении мирного мероприятия мэрию города Бишкек.

Они намерены требовать ареста бывшего зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова и всех, кто был причастен к контрабандным схемам. Также они считают, что нужно вернуть государству имущество, активы, недвижимость Райымбека Матраимова и всей его семьи на территории Кыргызстана и за рубежом.

Руководство правоохранительных органов и других ведомств должно быть освобождено от должностей за бездействие и укрывательство преступников, парламент распущен за «утерю народного доверия», а активистам и журналистам должны обеспечить безопасность — таковы требования людей, которые собираются выйти на мирную акцию.

О своем участии в акции уже объявил депутат Дастан Бекешев, антикоррупционное движение «Умут 2020», активисты и самые разные пользователи соцсетей.

По словам участников, у мероприятия нет организаторов, на нем не будет громких речей. Просто люди, обсуждая расследование в соцсетях, пришли к выводу, что нужно выйти и отстаивать свои гражданские права, требовать у властей отреагировать на материал о контрабандных схемах, позволивших вывести из Кыргызстана и Центральной Азии более 700 миллионов долларов.