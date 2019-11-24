В понедельник 25 ноября в 11:30 на площади Ала-Тоо у памятника погибшим 7 апреля 2010 года пройдет мирная антикоррупционная акция. В СМИ появилась информация, что проведение акции запрещено решением Первомайского суда — но решение датируется 13 ноября и касалось другого митинга. К тому же право на мирную акцию обеспечивает Конституция и закон «О мирных собраниях».

Согласно документу, проведение акций у Белого дома запрещено до 1 декабря. Запретить акции у Белого дома в середине ноября постановила Первомайская районная администрация.

Глава Первомайской администрации Алибек Биримкулов заявил, что хотя запрет и касался другого мероприятия, он актуален, потому что действует до 1 декабря. Но, по его словам, запрет не касается митингов в других местах — следовательно антикоррупционная акция все равно может пройти.

На момент создания материала получить комментарий от мэрии по поводу запрета акции не удалось.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что если мероприятие попробуют запретить в понедельник, то ее можно назвать «встречей граждан с депутатами».

Почему акцию нельзя запретить

Согласно Конституции — она стоит превыше любых решений местных администраций — запреты и ограничение мирных собраний не допускаются. Соответственно, участники мирной антикоррупционной акции вправе выйти на условленное место — к памятнику погибшим 7 апреля 2010 года на площади Ала-Тоо, у здания Белого дома.

Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления обязаны уважать право граждан на мирные собрания. Организаторы маршей и митингов могут заранее уведомить власти о планируемом мероприятии.

Есть и причины, по которым марш или акцию протеста могут запретить — например, за разжигание ненависти к какому-либо этносу, подстрекательство к дискриминации, пропаганду войны или проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания. Соответственно, если некая группа людей решит в то же время провести контр-акцию и может угрожать участникам антикоррупционного собрания, контрсобрание могут запретить.

RE:АКЦИЯ

Мирное собрание названо «RE:АКЦИЯ» — это реакция на расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP. Расследование было посвящено Айеркену Саймаити, бизнесмену, который вывел более 700 миллионов долларов США из Кыргызстана и Центральной Азии и был убит в Стамбуле. Перед смертью он рассказал журналистам о том, как вывозил и отмывал деньги, а также о своей связи с влиятельными кланами Абдукадыр и Матраимовыми.

Они намерены требовать ареста бывшего зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова и всех, кто был причастен к контрабандным схемам. Также было озвучено мнение, что руководство правоохранительных органов и других ведомств должно быть освобождено от должностей за бездействие и укрывательство преступников.