Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил подозреваемого в организации теракта в петербургском метро Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы.

Аброру Азимову также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. По данным интернет-газеты «Бумага», остальные 10 фигурантов дела приговорены к срокам от 19 до 28 лет.

Акрам Азимов получил 28 лет лишения свободы, Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматов — 28 и 27 лет соответственно, их также признали основными организаторами взрыва. Содика Ортикова приговорили к 22 годам. Махаммадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов и Шохиста Каримова получили по 20 лет лишения свободы. Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева приговорили к 19 годам каждого.

Им также назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.



Теракт в метро Петербурга произошел в апреле 2017 года. Тогда погибли 16 человек, в том числе Акбаржон Джалилов, которого обвинение считает смертником. Пострадали более 100 человек.

После были задержаны кыргызстанцы братья Азимовы – Аброр и Акрам. Они были знакомы с Акбаржоном Джалиловым.

По версии следствия, Аброр вступил в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», а также перевел предполагаемому исполнителю теракта Акбаржону Джалилову 122 тысячи рублей и снабжал его инструкциями по изготовлению бомбы. Следователи считают, что он вовлек в группировку еще троих обвиняемых — брата Акрама Азимова, Шохисту Каримову и Содика Ортикова.

Аброр Азимов не признал своей вины. Он жаловался на пытки со стороны следователей. Аброр утверждает, что ничего не знал о подготовке теракта, не был знаком с Джалиловым, а деньги на его карту переводил по просьбе знакомого. ФСБ России официально сообщила о его задержании 17 апреля 2017 года. Однако Азимов заявил, что его задержали еще 3 апреля, а затем пытали «в секретной тюрьме».

Авторка: Адеим Убакеева