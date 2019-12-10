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Вечером 9 декабря на юго-западе Бишкека произошла авария и перестрелка. По информации МВД, стрельба началась на пересечении улиц Некрасова и Гагарина. Неизвестные в черном автомобиле несколько раз выстрелили в сторону другой машины, после чего умчались. Пострадавшие бросились в погоню и произошла авария. Отрезок улицы Гагарина от Бакаева до Некрасова ночью был перекрыт милицией.

Были госпитализированы трое, также повреждены четыре легковых автомобиля. Минздрав сообщил, что у всех госпитализированных огнестрельные ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Происшествие зарегистрировали как «Покушение на убийство». На месте стрельбы обнаружили шесть гильз, вероятно, от пистолета Макарова.

По подозрению в нападении задержаны двое уроженцев Токтогульского района Джалал-Абадской области. У них изъят пистолет Макарова со стертыми номерами без патронов.

По словам министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, произошла разборка между членами ОПГ и «молодежью».

«Задержаны двое молодых ребят, 1995 года рождения. Это они напали на членов ОПГ», — отметил министр.

В ходе досудебного производства было установлено, что потерпевшие и задержанные имеют неприязненные отношения в течении полутора лет. Все они уроженцы Токтогульского района Джалал-Абадской области.

ОПГ, которой нет, или ОПГ без членов

Ранее замминистра внутренних дел Мирлана Каниметова заявил, что «в стране нет организованных преступных группировок».

«На сегодняшний день в МВД ведется учет лидеров и членов ОПГ. Эти цифры для внутреннего пользования. Никакие права наших граждан эти данные не ущемляют», — сказал при этом Мирлан Каниметов. Когда чиновнику указали, что он сам себя опровергает, он уточнил, что в Кыргызстане нет «официально признанных судом членов ОПГ».

Кашкар Джунушалиев позже объяснил заявление своего заместителя.

«Он не говорил, что нет ОПГ. Он сказал, что нет членов преступных группировок по решению суда, но есть по оперативному учету. По нашим данным, действуют три группировки», — отметил министр.