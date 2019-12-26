Экс-депутатка парламента Ширин Айтматова заявила о том, что она готова перестать писать в своем твиттере, чтобы ее мужа Сыргака Кенжебаева перестали избивать в СИЗО.

На момент публикации материала связаться с Ширин Айтматовой не удалось.

Кенжебаев был задержан ГКНБ по подозрению в мошенничестве вечером 19 декабря в Алматы. В этот же день его супруга участвовала в антикоррупционном митинге “Реакция 2:0”.

Ранее Госслужба исполнения наказаний сообщила информагентству 24.kg, что Кенжебаев не жалуется ни на условия содержания, ни на здоровье.

«Если подследственный Кенжебаев пожалуется на сокамерников, заявит, что его жизни угрожают, его незамедлительно переведут в помещение закрытого типа, где любые контакты с остальным контингентом исключаются», – сообщили в ГСИН.

Исчезновение в аэропорту

Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы 19 октября. В аэропорту он ждал супругу, детей и тещу. Мать и дочь Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу.

Когда Айтматова с семьей прибыла в Алмату, то получила сообщение от мужа о задержании. После этого активистка искала супруга и обращалась в правоохранительные органы Казахстана и погранслужбу, однако те не знали или не говорили ничего о задержании Кенжебаева.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Айтматова назвала это репрессией. О задержании Кенжебаева сообщили и госканалы, но не говорили, что он муж политактивистки Ширин Айтматовой.

Адвокатка заявителя Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминга, Жанара Аскар кызы на пресс-конференции рассказала, что Кенжебаев угрожал ее клиенту связями в МВД и они обратились в ГКНБ.

Китайский бизнесмен Мотайлифу Маймайтяминг утверждает, что Кенжебаев забрал у него 350 тысяч долларов и вымогал еще 250 тысяч. Узнав, что Кенжебаев муж Айтматовой, адвокатка ушла с пресс-конференции. Позже ГКНБ передали это дело в МВД.

Айтматова – дочь классика мировой литературы Чингиза Айтматова, бывшая депутатка и политактивистка. Она создала антикоррупционное движение Умут 2020, которое сотрудничает с расследователями из центра Bellingcat и делает видеорасследования.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.