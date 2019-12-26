Такое заявление премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сделал 26 декабря на церемонии награждения работников СМИ. Он прокомментировал недавний иск бывшего замглавы кыргызской таможни Раимбека Матраимова против нескольких СМИ на общую сумму в 60 миллионов сомов. Бывший госслужащий — фигурант расследования о коррупции на таможне, которое выпустили «Клооп» и «Азаттык». А информагентство 24.kg, против которого также подали иск, просто пересказало его.

«Иски против СМИ – не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия разрешения возникающих вопросов. Наша сила в открытости», — сказал премьер-министр.

По его мнению, свобода слова в Кыргызстане является одним из важнейших достижений, а Кыргызстан — лидером в регионе по этому фактору.

«Это факт, который никто оспорить не может. У нас каждый гражданин, кем бы он ни был, может свободно высказывать свое мнение, а средства массовой информации – свободно распространять это», — сказал Абылгазиев».

Однако затем уточнил, что журналисты не должны забывать, что их материалы всегда должны основываться на достоверных фактах.

На ежегодной пресс-конференции 25 декабря Сооронбай Жээнбеков также заявил, что в Кыргызстане самые свободные и демократичные СМИ. По его словам, «такой свободы слова, как у нас, во многих странах просто нет».

«Где еще есть такая свобода? Вы же пишете, что хотите, говорите как хотите! Кто-то из моего аппарата указывает вам, что писать, а что нет? Нет, никто ничего не говорит. Только вот во время выборов мы подали в суд на 24.kg. Но потом после выборов я сразу отозвал иск. Потому что я считаю, что только тогда, когда у нас будут сильный парламент, независимые СМИ и свободное гражданское общество, страна будет развиваться. СМИ должны быть независимыми, свободными», — сказал президент на ежегодной пресс-конференции.