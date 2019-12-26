Это отрывок выступления президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова на большой пресс-конференции 25 декабря. Мы приводим полностью (и очень дословно!) его ответ на вопрос журналиста радио «Азаттык» о коррупции на таможне. Оригинал его ответа на кыргызском читайте здесь.

Тексты, опубликованные в рубрике «Мнения», отражают позицию их авторов.

Насчет таможенной системы — как бы это сказать, это превратилось в проблему международного масштаба. Я это хорошо понимаю. Вот я говорил ранее — я, как все люди… в особенности, кыргызский народ эту коррупцию очень сильно ненавидит. Вот мои старания сейчас, старания: если даже я не сумею полностью искоренить коррупцию, я сейчас работаю над проблемой, чтобы уменьшить, сократить это.

Вот, как я говорил ранее, сначала процесс очистки государственных органов, которые борются с коррупцией, с ними сейчас работаем. Если они будут чистыми, легче будет бороться с коррупцией. Где есть коррупция? Где есть коррупция? Там, где замешан правоохранительный орган, который должен контролировать это, вот там будет трудно искоренить коррупцию. Вот такая работа проводится. Как искореним эту проблему? Это проблема.

Сначала цифровизация.

Вот я беру в свои руки эту проблему… Есть разные нижние [неразборчиво], верхние [неразборчиво] схемы. Оказывается, не можешь в одиночку на все это стоять и смотреть. Здесь нужно строить систему. Такая система — это цифровизация.

Электронная система «Түндүк» сведёт на нет встречу нашего гражданина с государственным служащим, который предоставляет эту услугу. Услугу должны оказывать на расстоянии — государственная служба и орган. Вот, внедрение этого, братик, вот мы сейчас работаем над этим, работаем.

Вот когда я встречаюсь с народом, в особенности, когда еду далеко, с народом встречаюсь и официально, и неофициально, вы знаете этот народ — они открытые, справедливые, честные, трудолюбивые, — все говорят в лицо. Я когда езжу туда, слышу не только о коррупции, но и о многих вещах. Слышу, они тоже на встрече говорят, особенно, много говорят про борьбу с коррупцией, о чём-то ещё, они поднимают вопрос о безжалостной борьбе с теми, кто ворует у государства, у народа. Это все в моем сердце, братик. По этому поводу, я еще раз отмечу, что идет работа.

Ну, по поводу таможенной сферы, сфера таможни, братик, сфера таможни, не только у нас, — это сфера, которая во всех странах приносит доход. Здесь крутятся, поступают очень большие деньги. А там, где крутятся большие деньги, там всегда есть коррупция.

У нас тоже на таможне есть коррупция, это не секрет, это я говорю открыто.

Говорю, даже вывожу их и матерю, говорю то, чего не должен. Вот, мы стараемся.

Таможенная служба со дня обретения независимости нашим государством, начиная с 90-х годов, была жирным гнездом коррупции и коррупционеров. С 90-х годов была гнездом. Вот, сами знаете, во время правления каждого президента, вот и среди народа тоже говорят, что были свои кошельки, кошельки были.

Моя цель… эти два года — это короткий срок, чтобы ее искоренить. Моя цель — будь то в таможне, будь то в налоговой, будь то в другой сфере — это искоренение этих кошельков, братик. Искоренение — моя цель. Я очень заинтересован в этом. Почему? Потому что я тоже, я тоже очень хорошо знаю эту историю, два года моего срока прошло, вот, даю отчёт. После шести лет я буду ходить среди народа, и тогда я тоже должен стараться сделать так, чтобы я среди народа ходил с поднятой головой. Должен стараться, а не бездействовать. Тогда и будет успех. У меня тоже. Моя цель, братик — в будущем искоренить эту коррупцию, у меня есть цель выполнить обещание, данное народу.

Ну потом, вот, на таможне, на таможне в те независимые годы, в независимые годы. Говоря образно, вот, вы «Раим», говорите, «Матраимов»… Такие коррупционеры, образно говоря, такие коррупционеры выходили не десятками, а сотнями. Вот вы видели простых людей, кто сейчас работает в таможне? Если посмотреть их имущество, богатства у одного больше другого. Издавна, идет с 90-х годов. Я ещё раз скажу сначала: таких много, много. Где лежит проблема? Проблема в том, что наш народ очень не любит, ненавидит, ее мы все ненавидим. Когда я встречаюсь с народом говорю: «Помогайте, давайте создадим условия, где коррупционеры не смогут ходить среди нас». Ради этого мы все должны подняться. Спасибо СМИ, вы пишете, сильно помогаете нам. Мы реагируем на это, мы вместе с органами рассматриваем это.

Вопрос по Раиму Матраимову — это в те годы, еще до меня…

Вот зная то, что наш народ ненавидит коррупцию, вот эти коррупционеры, коррупционеры, вот эти политтехнологи коррупционеров, технологи сделали символом коррупции Раима Матраимова и хотят связать со мной, хотят связать со мной.

Как бы это сказать? Вот сейчас, братик, я тоже заинтересован в том, чтобы довести это до конца. Вот сейчас прошли митинги, вы тоже передавали, передавали.

Сейчас при ГКНБ, при ГКНБ, создана специальная следственная группа, она работает. Вот в прошлый раз сходили к ним, дали задание. Я тоже смотрю за всем этим. На это нужно время. Это будет открыто и прозрачно. Вот подали в суд, подали в суд.

То, что я говорю «факты», вот по тем обоснованным фактам начали работать правоохранительные органы. Вот про это я говорю. Если еще что-то знаете, то придите и дайте эти факты, помогите им, приходите на следствие. Вот вы сказали, теперь же это надо подкрепить юридически, сказанное. Мы же не можем из твоих слов кого-то посадить или сделать, не 37-й год же. Это нужно подкреплять. Пусть юридически говорящие люди придут и докажут вместе, потом начнется работа, начнется работа. Вот этот процесс сейчас проходит. Проходит и над этим работают.

Сейчас, по моей информации, по моей информации, вот сейчас два депутата сходили, я по телевизору увидел: Матраимов сходил, Ширин Айтматова сходила, были на допросе.

Пусть все те, кто говорил, придут на допрос и подкрепят. Если не будет свидетеля, они ищут, вот отправили странам по его имуществу. По моей информации, [запросы] ушли в 13 стран. Вот по этому делу работа сейчас ведется.

И потом, вот я, насчет коррупции на таможне, вы же видите, я же веду борьбу.

Вот Раим Матраимов ушел 23 ноября, 24-го я пришел на службу, до меня же произошло, но, я правильно понимаю, сейчас президент государства — Сооронбай Жээнбеков. Какое политическое событие не произошло бы, какое бы дело не было, все должно решаться вместе со мной. Сейчас народ не смотрит — это было раньше или произойдет потом. Но я президент, я должен ответить. Это закономерное явление, явление.

Учитывая это, сейчас провожу полную фискализацию, цифровизацию. Два года, два года я гнался, вот, с помощью президента Российской Федерации… Они специально это не вводили, а иначе ввели бы цифровизацию до меня, почему не сделали, почему не сделали за 28 лет?! Все шло так, как было раньше. Почему? Те органы, которые контролировали таможню, те руководители, президенты — сами сидели на схеме, поэтому не вводили. Сейчас у меня, будь то на таможне, будь то в другой отрасли, у меня нет кошелька, я заинтересован в том, чтобы искоренить. Поэтому мы вводим цифровизацию.

Сейчас Иркештам… Из Китая когда едешь — Иркештам, Торугарт, кроме них еще на четырех-шести местах установили сканеры, вы же видите, да? Это тоже вводилось нелегко, принудительно вводили. Премьер гнался, бегал, вот три раза съездил в Торугарт, в Иркештам поехал, ранее я побывал, знаю ситуацию, во время своего премьерства я тоже побывал там дважды. Вот наша цель, вот сейчас груз, который проходит от двух часов до двух дней, специально поставив… Сейчас есть сканер, заходит — 10-15 минут, за 5-10 минут, если хорошо сработает, внутри все грузы будут видны, будет видно, выйдет потом.

Э, 5-6 камер установили!

К камерам [подключили] и Иркештам, и Торугарт. Э, раньше никто не знал и не видел!

Вот я вижу, у премьера видели, у него в кабинете стоит — каждый гражданин, если зайдёт на сайт, увидишь — все прозрачно и открыто. Вот мы же даем воду — в Токтогуле каждый день сколько воды пришло, сколько ушло. Таким же образом, сколько проходило через таможню, прошло машин, все грузы — для этого тоже начнут давать [камеры]. Я… доведем до этого, доведем.

Вот сейчас осталось два пункта: Бор-Дөбө и Достук. В Достуке 33 дома было, вот это не решалось, не решалось, вот с помощью России, президент России помог, я это открыто скажу, вот все это начнется в следующем году. Остальное завершается. Кроме этого, обновляют [инструменты] проверки на фитосанитарных, ветеринарных пунктах, полностью, на всех пунктах. Поэтому у нас убрали все старые.

Лабораторию обновили, братик, э, для того чтобы в ЕАЭС уходил экспорт.

Мы… моя цель, вот увидите — через два года и таможня станет другой, и налоговая станет другой, и бюджет увеличится. Потому что, хотят не хотят, даже силой введем цифровизацию. А средства: я недавно поговорил с президентом России, на нашу налоговую тоже согласился, поможет, дал указания. Сейчас по налоговой тоже, система России по цифровизации сейчас стала самой ведущей системой в мире. Это тоже введем, братик.

Насчет таможни, насчет таможни скажу, что результат будет. Как прежде не будет, братик, не будет. В этом я заинтересован.

Над переводом работали: Алмир Алмамбетов, Кайрат Замирбеков

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