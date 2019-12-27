На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, пилот погиб. 14 человек погибли на месте, ещё одна пассажирка скончалась в больнице.

Среди погибших — журналистка казахского издания «Информбюро» Дана Круглова.

По данным МИД, на борту среди пассажиров был гражданин Кыргызстана, но его судьба пока не известна.

66 человек пострадали, но выжили, из них 22 находятся в тяжелом состоянии. Известно, что на борту было семь детей — трое из них младенческого возраста.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, слышны крики пассажиров о помощи, а на одном видео в инстаграме видно, как из обломков самолёта выбирается девушка.

Пострадавших детей отправили в Центр детской неотложной помощи, а взрослых — в 4-ю горбольницу Алматы.

Выжившие

Одна из выживших рассказала о крушении телеграм-каналу Mash.

«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать… Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали», — рассказала пассажирка Гульнара Кошенова.

О выживших рассказала и психологиня детской больницы Айгуль Чубарова, поговорившая с родственниками пассажиров.

«На борту была семья: муж, жена, маленькие дети. Сейчас дети находятся в детской больнице, им оказывается первичная помощь. Маму тоже привезли сюда, но папу пока не могут найти», – рассказала Чубарова. Психологи Алматы будут работать круглосуточно с пострадавшими и близкими погибших.

Первый казахский лоу-костер

Самолёт «Фоккер 100» авиакомпании «Бек Эйр» вылетел из Алматы в 7:05 утра и, согласно данным сайта «ФлайтРадар», разбился во время взлёта.

Алматинский аэропорт сообщил журналистам, что крушение произошло в 7:22. Как видно из кадров, опубликованных свидетелями, самолёт при крушении сбил бетонный забор, а затем врезался в двухэтажное здание.

По данным МЧС Казахстана, самолёт разбился в посёлке Гульдала, который находится сразу к юго-востоку от взлётно-посадочной полосы Алматинского аэропорта.

Авиакомпания «Бек Эйр» была основана в 1999 году и в последние годы привлекала пассажиров более низкими ценами на авиабилеты, называя себя первым казахским лоу-костером.



