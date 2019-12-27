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Возглавлявший фракцию «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов объявил о своем уходе из партии и сдаче депутатского мандата из-за разногласий с Омурбеком Текебаевым. Он заявил, что уходит «с болью в сердце» и что ему «очень тяжело» было принимать это решение.

Шыкмаматов не уточнил, из-за каких именно разногласий с Текебаевым он сдал мандат — об этом он пообещал рассказать позже.

«Я был членом партии «Ата Мекен» 15 лет. Члены этой партии самые храбрые и отдающиеся работе.Текебаев — матерый игрок в политических противостояниях. Я многому научился у него, за что очень ему благодарен. Однако моя ошибка в том, что я нарушил главный жизненный завет — не сотвори себе кумира. Из-за возникших разногласий с Текебаевым, причем таких, какие я бы даже в самом страшном сне не мог представить, я вынужден уйти из «Ата Мекена» и сдать мандат. Для меня честь всегда была дороже карьеры и привилегий», — заявил он «Азаттыку».

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила депутатские полномочия Шыкмаматова по его заявлению. Вместо него депутатом станет экс-замминистра МЧС и член «Ата Мекена» Нурбек Сыдыгалиев.

Кроме Шыкмаматова, партию покинули еще четверо депутатов — Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов и Болот Шер.

Алмамбет Шыкмаматов работал в государственных должностях с 1999 года. Свою карьеру в партии «Ата Мекен» он начал в 2015 году, став депутатом парламента и лидером фракции.

Омурбек Текебаев основал социал-демократическую партию «Ата-Мекен» в 1992 году и остается лидером партии по сей день.