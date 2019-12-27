В Оше на реке Ак-Буура стоит специфический мост — эдакий подиум с выставочной площадкой. Строение с помпой открывали в марте 2018 года, пригласили тогда еще премьер-министра Сапара Исакова — он говорил, что «подиум над рекой Ак-Буура уникален, таких в Центральной Азии нет».

Но мост вскоре пришел в упадок — сейчас на фото видно, что в полу и одной из стен зияют дыры, в плохом состоянии лестница, ограда и стены выставочной площадки. Сделанные из дсп перегородки топорщатся и исписаны надписями.

Недавно тему о состоянии моста поднял депутат Ошского горкенеша Бекболот Арзибаев. 25 декабря он потребовал привлечь к ответственности руководителей, принявших выставочную площадку в 2018 году.

«Куда делись деньги? Будут ли привлечены руководители, которые его [мост] принимали? Мы хвастались, что это уникальный подиум во всей Центральной Азии, но сейчас он остался без присмотра», — заявил Арзибаев.

«Уникальный подиум»

Выставочная площадка с подиумом над рекой Ак-Буура была построена в марте 2018-года. Его длина составляет 60 метров, ширина — 40. Мост расположен в центральной части города и объединяет две улицы — Набережную и Тилеке Баатыра.

В его открытии приняли участие бывший премьер-министр Сапар Исаков, бывший мэр Айтмамат Кадырбаев и бывший полпред правительства в Ошской области, ныне глава города, Таалайбек Сарыбашев.

В мэрии Оша утверждают, что строительство подиума было инициативой Кадырбаева. Тендер на строительство подиума выиграла компания «Сутранспромжилстрой» за 16 миллионов 400 тысяч сомов. Власти говорили, что периодически на выставочной площадке будут проводиться культурные мероприятия.

Спустя время на дополнительные строительные работы на этом мосту мэрия города Ош выделила еще 3 миллиона сомов, затем еще 1,5 миллиона сомов.

На качество моста стали жаловаться уже два месяца спустя после сдачи объекта — на нем появились трещины, начал выпадать кафель. Но горадминистрация заверила, что проблема не в качестве ремонта — якобы неизвестные люди специально разрушают строение.