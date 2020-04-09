Несколько СМИ сообщили, что милиционер из города Кара-Куль Джалал-Абадской области «предложил школьнице вступить с ним в половую связь из-за того, что она нарушила комендантский час». В противном случае он угрожал ей арестом, а после начал вымогать деньги.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев подтвердил «Клоопу», что 3 апреля при получении взятки был задержан инспектор по делам несовершеннолетних. Однако он опроверг информацию о том, что этот инспектор, угрожая арестом, «принуждал девушку к действиям сексуального характера».

«В городе Кара-Куль не введен комендантский час. Инспектор предупредил школьницу, чтобы она не гуляла ночью на улице. В ходе следствия выяснилось, что он угрозами, что снимет ее поведение, а затем выложит это все в интернет, начал вымогать деньги», — сказал Жээнтаев.

По словам Жээнтаева, инспектора задержали с поличным сотрудники Финпола и службы внутренних расследований МВД при получении 5 тысяч сомов. На данный момент ведутся следственные мероприятия в рамках досудебного производства по статье «Вымогательство взятки».

По решению Джалал-Абадского облсуда подозреваемого выпустили под домашний арест 6 апреля.

Фото иллюстративное.