Фото: Республиканский штаб

Кыргызских школьников и студентов, которые уехали еще до пандемии в разные города США по специальным учебным программам, наконец вернули домой.

Из-за пандемии учебные заведения закрыли на карантин и молодые кыргызстанцы не раз обращались к дипломатам с просьбой вернуть их домой.

В Бишкек прилетел борт с 146 кыргызстанцами — 109 школьников, 37 студентов и другие кыргызстанцы, в том числе пожилые и с проблемами здоровья.

Возвращение учащихся по программе FLEX бесплатно организовало посольство США в Кыргызстане. Еще перед возвращением в Кыргызстан школьников и студентов обследовали американские врачи.

Тем не менее, в Кыргызстане их должны забрать в обсервацию, проверить на коронавирус и если они не заражены — отпустить в домашний карантин.