О смерти бывшего премьер-министра Кыргызстана Николая Танаева со ссылкой на его близких сообщил «Акипресс». Экс-главе кабмина было 74 года.

Танаев был премьером с 2002 года по 2005 и подал в отставку непосредственно 24 марта, в день, когда власти лишился президент Аскар Акаев. Чиновник переехал в Пензу — в Пензенской области он родился. После жил в Санкт-Петербурге, работал в «Газпроме».

После смены власти в 2005 году на Танаева возбудили ряд уголовных дел, а в 2016 году его даже объявили в розыск в Кыргызстане.

Тогда по поручению Алмазбека Атамбаева, занимавшего должность президента Кыргызстана, возобновили расследование дела о коррупции при заключении соглашений по проекту «Кумтор».

По тому же делу в розыск объявили и Айдара Акаева, сына первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Айдар Акаев жил на Рублевке и скончался 5 февраля 2020 года от внезапной остановки сердца.