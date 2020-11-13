Глава Минфина Кыялбек Мукашев и еще несколько чиновников из руководства ведомства дали пресс-конференцию, где отчитались о своей работе за десять месяцев. Они рассказали о том, как обстоят дела с госбюджетом, выплатой внешних долгов и финансовыми потоками в стране. «Клооп» собрал главные заявления и обещания чиновников.

Про бюджет

По словам главы Минфина Кыялбека Мукашева, доходная часть бюджета Кыргызстана за десять месяцев этого года вместо ожидаемых 110 млрд сомов дохода составила лишь 88 млрд 320 млн сомов. Больше всего недодала средств Гостаможенная служба.

Но в минфине обещают, что государство выполнит все свои социальные обязательства без сбоев.

«Все обязательство государства — выплаты по зарплате, соцвыплаты, отчисления в Соцфонд, расходы ФОМСа и все расходы, что предусмотрены на завершение отопительного сезона до конца года — мы профинансировали в полном объеме и до конца года мы на 100% их продолжим выполнять.

Расходы, запланированные на мероприятия по COVID-19, выплачиваются также вовремя, согласно заявкам Минздрава и ФОМСа. Все эти средства заложены в республиканский бюджет и по мере поступления финансируются в оперативном порядке», — пообещал Мукашев.

В конце октября правительство одобрило поправки в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы». Дефицит кыргызского бюджета вырос на 8 млрд сомов и достиг уже рекордных 35,6 млрд сомов. Дефицит бюджета на 2020 году планировался на уровне 10 млрд сомов. На рост дефицита повлияли пандемия коронавируса, закрытие границ с другими странами, режим ЧП, карантинные меры и политические потрясения.

Про кредиты кыргызстанцев

При этом в ближайшие три месяца республиканский бюджет может потерять еще более миллиарда сомов. Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о погашении долгов кыргызстанцев перед банками за государственный счет.

Рассчитывать на погашение кредита за госсчет смогут люди, которые до октября 2020 года взяли кредит не более чем в 100 тысяч сомов в банках или небанковских учреждениях. По данным ведомства, есть 671 кредитор, который брал кредиты до 100 тысяч сомов.

«Было объявлено и.о. президента Садыром Жапаровым о том, что [необходимо] покрыть расходы заемщиков банковских и небанковских средств. Мы внесли [инициативу] на рассмотрение правительства и на общественное обсуждение — это порядка 1 млрд 200 млн сомов. По решению правительства планируется в декабре, январе и феврале покрыть эти кредиты за счет государственного бюджета», — рассказал Мукашев.

Предполагается, что работать схема будет следующим образом: кыргызстанец-должник по кредиту будет приходить в банк или другую организацию с заявлением на погашение его долга за счет государства. После его заявление направят Минфину и Минфин уже погасит кредит вместо должника. По какому принципу будет работать отбор кыргызстанцев, которым окажут такую помощь, неясно.

Несмотря на то, что минфин заявил о том, что долги будут погашаться за счет бюджета, Жапаров заявил, что на это пойдут внебюджетные средства. При этом его заявления по этому поводу постоянно меняются.

Жапарова 9 ноября пообещал эту кредитную амнистию на встрече с нарынчанами. Жапаров сказал, что поможет именно государство и скоро будет сделано соответствующее постановление. На своей пресс-конференции 12 ноября он заявил уже о том, что 1,2 млрд сомов будут выделяться не из бюджета.

«Источники найдены. Мы расскажем о них позже, когда будем выступать с отчетом […] Еще раз повторю, что деньги выделяются не из бюджета», — отметил и.о.президента.

Про то, кому стал должен Кыргызстан после начала пандемии

Главный специалист Управления международного сотрудничества Минфина Нурбек Акжолов отчитался о том, как распределялись миллионы долларов, выделенные стране как помощь во время пандемии коронавируса. По его словам, Кыргызстан привлек $774 млн, из которых уже поступило в страну $343,3 млн.

«Средства были направлены на три основных приоритета для страны в сложившейся ситуации: бюджетную поддержку (социальные обязательства в виде зарплат, пособий и пенсий), сектор здравоохранения и поддержку экономики», — объяснил чиновник.

Большинство из них — $271,3 млн — это кредиты от международных институтов лишь $72 млн составляют гранты. Донорами для Кыргызстана выступили:

Международный валютный фонд — $241,9 млн;

Азиатский банк развития — $50,9 млн;

Европейский союз — $27,3 млн;

Германский банк развития — $15,4 млн;

Всемирный банк — $7,8 млн.

По словам Акжолова, больше всего средств — $245,7 млн — ушло на поддержку госбюджета и гарантированные социальные выплаты государства. Из них:

заработные платы бюджетникам (врачи, учителя, правоохранители, силовики) — $89,6 млн;

пособия — $10,8 млн;

пенсии — $66,9 млн ;

поддержка органов местного самоуправления — $50 млн;

пособия по социальному обеспечению и соцпомощи — $24,7 млн.

закупка зерна для Госматрезерва) — $2,8 млн.

закупка учебников — $0,9 млн.

На здравоохранение и целевые коронавирусные расходы потратили всего $48,8 млн — часть этой суммы была и из госбюджета. Из них $37,7 млн ушли в ФОМС, $1,3 млн на медицинские товары и услуги и $1,2 млн на продукты питания.

Также Кыргызстан получил $8,7 млн на четыре проекта по борьбы с COVID-19 и ратифицировал дополнительно договоры на $56,15 млн от международных финансовых институтов. Эти деньги ушли на оснащение больниц в столице и регионах, покупки СИЗОв и расходных материалов, новые машины скорой скорой помощи и иные расходы.

Остальные средства — $48,8 млн — ушли на поддержку кыргызской экономики, и помощь бизнесу.

Про внешний долг Кыргызстана

Власти республики рассчитывают на то, что граждане помогут ей с погашением внешнего долга. Для этого министерство открывает целых два специальных счета.

Первый по инициативе Садыра Жапарова, который ранее заявил, что ему такую идею предложили мигранты и частные предприниматели.

«Минфином был открыт депозитный счет на основании поручения и.о.президента, премьера КР Садыра Нургожоевича по тем раходам, которые наши добровольцы могут перечислить, и при этом эти средства распределялись бы по решению правительства.

То есть на этот счет будут поступать все пожертвования, все добровольные взносы и согласно поручению правительства будут направлены на обозначенные нужды», — пояснил Мукашев.

Второй счет решили открыть в самом министерстве — идея сейчас находится на рассмотрении правительства. Правда, зачем дублировать «счет Жапарова», чиновник не пояснил.

«Это открытие депозитного счета для обслуживания внешнего долга. Наши граждане, юридические и физические лица смогут направлять туда средства и при этом отследить, куда их использовали и на какие расходы», — рассказал глава Минфина.

Кроме того, на этот депозитный счет Минфина переправят и средства со спецсчета правоохранительных органов, куда поступают средства, изъятые по статьям об экономических преступлениях.

Пик выплат внешнего долга и из госбюджета, и с этих счетов в целом у Кыргызстана придется на ближайшие несколько лет.

«Выплаты по госдолгу, особенно по внешнему, в основном начнутся в 2023 году и продолжатся до 2033-го года. Пик выплат наступит в 2025 — 2027 годах. Мы должны будем выплатить более $400 млн», — рассказал Руслан Татиков, начальник управления госдолгом Минфина Кыргызстана.

Идея о счетах для погашения долга для Кыргызстана не нова. Ее выдвигал бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в 2007 году, когда был премьер-министром. Тогда были открыты два счета, но они оказались малоэффективными. По данным Национального банка, сейчас они оба закрыты.

Когда государство выплачивает долг, это делается на деньги налогоплательщиков. Поэтому, те, кто желает внести вклад в погашение долга и перечислить деньги на счета, фактически заплатят дважды.

Про долг Китаю

Руслан Татиков так же добавил, что Китай, самый крупный из кредиторов, согласился предоставить отсрочку Кыргызстану по выплатам внешнего долга. Кыргызстан должен Китаю сейчас более $2 млрд с учетом процентов.

По словам Татикова, информация в некоторых СМИ о том, что отсрочку Кыргызстан не получил, неверна. Но он не сообщил подробностей переговоров и того, на каких условиях дали отсрочку.

«В СМИ выходит, что китайцы не дали нам отсрочку и так далее. Я утверждаю, что дали, но [у них] есть условия и мы обсуждаем эти вопросы. У нас идет отсрочка с 1 мая по 31 декабря 2020 года, по Китаю это $35 млн», — отметил он.

За что и сколько сейчас Кыргызстан должен Китаю

С 2008 года Кыргызстан получил десять крупных кредитов КНР, которые сейчас и составляют перед ней долг: семь на строительство дорог и три на энергетическую безопасность. Вместе с процентами долг составляет сейчас $ 2 млрд 256 млн долларов. Это:

кредит на реабилитацию дороги Ош-Сары-Таш-Иркештам на $ 75,29 млн;

кредит на реабилитацию дороги Бишкек-Нарын-Торугарт на $ 200 млн ;

два кредита на реабилитацию двух участков дороги Ош-Баткен-Исфана и Бишкек-Балыкчы на $129,83 млн;

три кредита на строительство альтернативной дороги Север-Юг на $690,8 млн;

кредит на модернизацию линий электропередач на юге Кыргызстана на $208 млн;

строительство ЛЭП Датка-Кемин и подстанции Кемин на $389,80 млн;