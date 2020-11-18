На сайте Жогорку Кенеша 17 ноября опубликовали проект новой Конституции, инициатором которого выступили 80 парламентариев. Уже на следующий день некоторые депутаты заявили, что они этот законопроект не инициировали, не подписывали или даже не читали.

Депутатка Айгерим Бешимбаева в интервью изданию Sputnik сообщила, что не подписывала проект новой Конституции. Она также высказалась против изменений, которые предлагают инициаторы поправок. Имя Бешимбаевой значится в списке депутатов, которые инициировали законопроект.

«Я не была инициатором проекта Конституции. Не хочу комментировать. Я не согласна с изменениями, которые предлагаются, и не ставила свою подпись», — сказала Бешимбаева.

Депутат Иса Омуркулов, который тоже значится в списке инициаторов поправок в закон, заявил, что не видел проект новой Конституции. По его словам, он подписал только само предложение о проведении референдума, который парламентарии предложили назначить на 10 января 2021 года.

«Я ставил подпись за то, чтобы провести референдум. В авторы я не записывался. Проект Конституции не видел и не читал. Я, конечно, буду изучать проект» , — заявил Омуркулов.

Он также отметил, что не знает кто является автором новой Конституции.

Кто ещё из парламентариев не ознакомился с проектом?

Ранее депутат парламента Эмиль Токтошев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не подписывал законопроект о внесении изменений в Конституцию. По его словам, он узнал в социальных сетях о том, что является одним из авторов поправок в главный закон страны.

«Позавчера несколько депутатов в ЖК сказали, что собирают подписи на инициативную группу по изменению Конституции. Я, как сторонник парламентаризма, подписал с намерением участвовать в этом процессе. Однако, когда вчера я спросил проект у членов этой группы, мне показали уже готовый проект. Я сразу сказал, что не согласен. Это подтвердят и те депутаты, которые там стояли», — заявил депутат.

Еще один депутат Каныбек Иманалиев заявил, что не участвовал в написании проекта Конституции. Однако сам он не числится в списке инициаторов законопроекта. Вероятно, что депутат решил просто поддержать однопартийца Токтошева.

«Я, Дастан Бекешев и Эмиль Токтошев не участвовали в составлении этого проекта новой Конституции. Будущее в опасности. Давайте бороться вместе», — написал Иманалиев.

Еще один депутат из списка инициаторов Пархат Тулендыбаев сообщил в интервью 24.kg, что прочитал только основные моменты поправок в главный закон страны.

«Я примерно знаю. Есть хорошие предложения, а там народ уже сам будет выбирать. Основные моменты я прочел. Проект Конституции будет еще обсуждаться», — сказал он.

Другой парламентарий Тазабек Икрамов заявил, что подписал законопроект, потому что «это было желанием народа».

«Перед тем как подписывать, у меня были некоторые сомнения. Но мне сказали, что это — желание народа.[..] Поэтому подписал, раз большинство людей желают этого», — сказал Икрамов.

Против поправок в основной закон страны

Поправки в Конституцию инициировали 80 депутатов, большая часть из которых участвовала в выборах в парламент 4 октября от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Депутат Дастан Бекешев и вовсе назвал законопроект «местью клана Бакиевых за 7 апреля 2010 года». По его словам, автором проекта является юрист беглого президента Курманбека Бакиева Бектур Зулпиев.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести 10 января 2021 года — одновременно с досрочными выборами президента. Хотя Садыр Жапаров ранее говорил, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента.

Экс-депутат Садык Шер-Нияз также высказался против нововедений в основной закон страны.

«В случае принятия этого варианта Конституции, страна смело возьмет курс тоталитаризма. Новый проект Конституции – это два срока президента, придуманный якобы “народный курултай”, который будет доминировать над Жогорку Кенешем, специально созданные механизмы дублирования власти, а также попытки подмять законодательную ветвь. Все это – путь к самодержавию», — считает политик.

По его мнению, если кыргызстанцы на референдуме примут эту редакцию основного закона, то страну возглавит «самодержавец», и это будет «огромным шагом назад» Кыргызстана в вопросах развития демократии.

«Я поражен, как депутаты могли поставить подпись под этим проектом. Думаю, что они и не знали, под каким проектом они подписались. Президент подминает под себя законодательную и судебную ветви власти. У меня нет слов!» — возмущается экс-депутат от партии «Ата Мекен».

В ту же ночь, когда опубликовали проект новой Конституции, на поправки обрушилась критика со стороны юристов, некоторых депутатов и пользователей социальных сетей.

Юристка Сания Токтогазиева высказалась против новой Конституции. По ее словам, этот закон приведет Кыргызстан в авторитаризму.

В социальных сетях новый проект основного закона прозвали «Ханституцией».

«Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — написал Дастан Бекешев.