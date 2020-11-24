Кандидаты в президенты Клара Сооронкулова, Токтайым Уметалиева, Садык Шер-Нияз, Каныбек Иманалиев, Бектур Асанов, Кубанычбек Токтосунов и Бактыбек Жумабеков 24 ноября провели пресс-конференцию, где высказались о нарушениях закона со стороны Садыра Жапарова. Они заявили, что Жапаров нарушает права кандидатов в президенты и использует админресурс с целью набрать большее количество голосов на досрочных президентских выборах.

Незаконная агитация

Кандидатка в президенты Клара Сооронкулова заявила, что Садыр Жапаров грубо нарушает закон, используя свои полномочия для проведения незаконной агитации.

«Он успел съездить во все регионы и использовал площадки как место для агитации. Он обещал, что пойдет на выборы как обычный гражданин. Во вчерашнем интервью стало ясно и понятно, что все политрешения принимаются с его участием. Справедливость и честность выборов поставлена под сомнение», — сказала Сооронкулова.

Она считает, что со стороны Жапарова грубо попирается принцип равноправия перед законом, и досрочные выборы президента могут превратиться в «очередную грязную и нечестную кампанию».

О помиловании 230 заключённых

Клара Сооронкулова поставила под сомнения законность помилования 230 заключённых.

Указ об их помиловании подписал Садыр Жапаров, пока был на посту и.о. президента Кыргызстана. Согласно документу, были помилованы 230 заключенных. Вместе с этим сокращены сроки наказаний у 38 осужденных.

Она потребовала, чтобы в ГСИН огласили список 268 помилованных.

«Вчерашнее интервью вызвало тревогу и по другим причинам — 268 человек помилованы за очень короткий срок, там требуются сроки, прохождение определенных этапов. Комиссия по помилованию президента состоит из общественности. Общество вправе знать, кого освободили от наказания, потому что среди них есть насильники и убийцы», — считает кандидатка.

Об экономической амнистии

Клара Сооронкулова считает, что экономическая амнистия, объявленная Садыром Жапаровым, не соответствует требованиям закона. По её словам, Жапаров не может назвать имена людей, которые попали под амнистию, что вызывает сомнения.

«Но они же нарушили права, законы, их надо задерживать. Кого-то «обезжирили» и молчат. Они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, а имущество должно быть конфисковано. Это же натуральный рэкет», — заявила Сооронкулова.

*Садыр Жапаров 21 октября выпустил официальное заявление, в котором объявил экономическую амнистию в 30-дневный срок.

Целью амнистии Жапаров назвал пополнение бюджета и обеспечение выплаты внешнего долга страны. Он предложил коррупционерам, а также нарушившим закон чиновникам и предпринимателям добровольно возместить награбленное и обещает освобождение от всех видов наказаний и конфиденциальность.

О неуважительном отношении к другим кандидатам

Кандидат Садык Шер-Нияз считает, что Садыр Жапаров неуважительно относится к своим оппонентам. По его словам, заявления Жапарова в интервью 7 каналу 24 ноября, могут привести к расколу общества.

«В заявлении Жапарова полно противоречий, как и в его отношении к оппонентам. Его высказывания можно расценивать как возможные репрессии», — сказал Шер-Нияз.

Кандидат считает, что Жапаров своими действиями и высказываниями пытается дискредитировать своих оппонентов.

«Нужно называть своих оппонентов именно «оппонентами в идейном поле», а не «врагами общества». Такие заявления могут привести к худшим результатам», — считает Шер-Нияз.

Против узурпации власти

Садык Шер-Нияз считает, что поправки в проект новой Конституции, которые инициировал Садыр Жапаров, противоречат закону и наделяют президента безграничными полномочиями.

*Проект новой Конституции был опубликован на сайте парламента 17 ноября. Авторами поправок в закон числятся 80 депутатов.

Проект Конституции уже прозвали «Ханституцией», потому что он наделяет главу государства еще большими возможностями

Инициатором поправок в главный закон страны был Жапаров, который в свою очередь занимается продвижением законопроекта. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Шер-Нияз не согласен с тем, что массовые протесты, прошедшие после парламентских выборов 4 октября привели к инициированию поправок в Конституцию.

«Разве народ вышел на протесты, чтобы сделать Жапарова президентом? У протестующих были другие требования, а сейчас мы идем совсем по другому пути. Там была пролита кровь. Народ с кровью доказывал, что не должно быть узурпации власти и президентской формы правления», — заявил Шер-Нияз.

«Безграмотный управленец»

Ещё один участник конференции и кандидат в президенты Каныбек Иманалиев считает, что Жапаров не может занимать должность главы государства без высшего образования.

«Если Садыр Жапаров станет президентом, то страна получит самого безграмотного управленца за всю историю. Он даже Физкультурный институт не окончил», — отметил Иманалиев.

По его словам, в случае избрания Жапарова президентом, «Кыргызстан превратится во второй Афганистан».

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента в Кыргызстане должны пройти 10 января 2020 года. Заявление в ЦИК подали более 60 кандидатов, но часть из них уже сошла с гонки.

В списке кандидатов числится и Садыр Жапаров, который 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра.

Эти должности он получил на фоне политического кризиса, который наступил после массовых протестов несогласных с парламентскими выборами 4 октября.

Тогда соратники Жапарова освободили его из мест заключения и путём угроз помогли чиновнику добиться отставки тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова. После этого Жапаров занял пост и.о. главы государства и премьер-министра.