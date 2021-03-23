Певица Чолпон Талипбек написала песню «Барба» («Не возвращайся») и выпустила клип против насилия в отношении женщин в Кыргызстане. В песне она обращается к женщинам, пострадавшим от насилия.

По словам Талипбек, идея для песни к ней пришла после истории, которая случилась в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Там муж избил свою жену, повесив на шею женщины автомобильные шины, набитые камнями. Все это фиксировалось на видео.

В песне звучат слова о том, что любви не бывает там, где происходит насилие. Кроме того, в стихах отражен очень распространенный в Кыргызстане стереотип: «Что скажут люди?» Он очень часто становится преградой для пострадавших от насилия женщин — они не могут уйти от агрессора. Также в песне говорится, что не стоит прощать мужчину-абьюзера.

Ты не думай о том, что скажет народ,

Не бойся, что останешься одна,

Тяжелые дни пройдут.

Сочувствие и уважение,

Всегда сопровождают любовь.

Настоящее счастье тебя найдет,

Возвращаться к нему не стоит,

Прощения он не достоин,

Говорю себе снова и снова.

Жизнь всего одна,

Выбери свой путь,

Не ошибись…

В клипе к песне изображена женщина, которая терпит насилие со стороны мужа. Она сидит в страхе в запертой комнате. Муж пытается открыть дверь. Но у него не получается. После этого он ломает дверь топором. Женщина в берет в руки скалку и готовится к защите.

Также в клипе отражены истории и других женщин. Одна из них пытается защититься от мужа-насильника с помощью кухонного ножа, вторая пытается спрятать синяки на лице.

В конце клипа женщина, которая сидела в темной комнате, выходит из нее. Видит окружающих людей, которые свободно гуляют по улице, глубоко вдыхает воздух и решает начать новую жизнь.

На своем YouTube-канале под клипом певица оставила контактные номера кризисных центров.

Шины с камнями

12 июня 2020 года в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина связал руки своей жене, повесил на ее плечи набитые камнями шины и начал бить по лицу, обливая водой. После огласки этой истории женщина обратилась в милицию, но позже написала встречное заявление. Несмотря на это, милиция задержала подозреваемого на 15 суток.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс, после чего правительство взяло дело под свой контроль. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет пробационного надзора и освободил из-под стражи в зале суда.

Семейное насилие

В Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергается семейному насилию. 83% женщин в стране хотя бы раз в жизни подвергалась психологическому давлению, физическому и сексуальному насилию. Об этом сообщается в исследовании Ассоциации кризисных центров.

При этом семейное насилие приводит к убийствам женщин. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их интимные партнеры — мужья и сожители.

В Кыргызстане женщины, убившие мужчин, в основном защищались от домашнего насилия. Но у женщин почти нет шансов на благосклонность следствия и судов, если они убили партнера. Зачастую женщины, получившие сроки за убийство, жаловались на постоянное насилие со стороны супруга или сожителя, но это не учитывалось судом.

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Материал подготовила Дилде Шатанова

