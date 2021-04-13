Первомайский районный суд Бишкека на заседании 13 апреля прекратил уголовное дело о коррупции против лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова «за отсутствием события преступления».

Как сообщили сам Текебаев и его адвокатесса Чынара Джакупбекова, гособвинение в лице прокуроров, участвующих в деле, отказались от поддержания обвинений «в связи с недоказанностью вины».

После этого ходатайства прокуроров суд под председательством судьи Айнуры Сатаровой удалился в совещательную комнату и позже вынес решение признать обвиняемых не виновными по статье «Коррупция».

«Приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 13 апреля 2021 года Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны невиновными и оправданы за отсутствием события преступления. […] Признать за Текебаевым и Чотоновым право на реабилитацию», — сообщили в пресс-службе Первомайского суда.

Кроме того, был отменен арест, еще в 2017 году наложенный ГКНБ на имущество Текебаева, его жены и Чотонова. Таким образом, судебное разбирательство окончено.

«Полная неожиданность»

По словам экс-депутата Омурбека Текебаева, отказ от обвинения со стороны прокуроров стал для него неожиданностью. Текебаев отметил, что, по мнению гособвинителей, многие моменты из уголовного дела не доказаны.

«Это было полной неожиданностью, ведь мы привыкли, что работа прокуратуры носит исключительно репрессивный характер. Обычно они требуют осудить человека, несмотря на приведенные доказательства невиновности и аргументы. Надеюсь, это будет не единичный случай. Я не думаю, что отказ от обвинения — позиция трех прокуроров, участвующих в процессе. Здесь в целом проявление некой тенденции в работе органов прокуратуры, знаковое событие, означающее изменения в системе прокуратуры. Генпрокурор Курманкул Зулушев пытается внести позитивные изменения в надзорном органе», — сказал Омурбек Текебаев.

Экс-депутат также сообщил, что не намерен требовать у государства моральной и материальной компенсаций за вынужденный перерыв в работе. По его словам, компенсация за четыре года составит около трех-четырех миллионов сомов.

«В соответствии с законодательством мы должны быть полностью реабилитированы. Материальная компенсация составит несколько миллионов сомов. Я откажусь от этих денег в пользу государства», — сказал Текебаев.

Лидер «Ата Мекена» добавил, что эти деньги помогут борьбе с пандемией коронавируса.

При этом Текебаев намерен подать в суд на восстановление его мандата депутата парламента.

Пересмотр дела Текебаева и Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам начался 12 сентября 2019 года.

Мандат Текебаева

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что Шералы Абдылдаев 29 марта получил вакантный мандат депутата парламента.

Абдылдаев получил его, так как шел следующим по списку партии «Ата Мекен» после Омурбека Текебаева, которого, по решению Верховного суда, лишили мандата.

Сначала Омурбек Текебаев лишился мандата в 2017 году из-за того, что суд признал его виновным в коррупции. Но в 2019 году приговоры в отношении Текебаева отменили и его дело отправили на пересмотр.

В октябре 2020 года ЦИК вернула мандат Омурбеку Текебаеву — от своего мандата отказался депутат Садык Шер-Нияз в пользу Текебаева. Однако активист и поэт Темирлан Ормуков подал иск в Административный суд Бишкека о том, что Текебаев получил свой мандат незаконно — мандат должен был перейти не политику, а следующему по списку депутату от партии «Ата Мекен».

В ноябре суд вынес решение в пользу Ормукова и постановил, что Текебаев получил депутатский мандат незаконно. Позже такое же решение вынес и Бишкекский городской суд.

Окончательное решение по вопросу выдачи мандата Текебаеву вынес в марте 2021 года Верховный суд оставив в силе решение нижестоящих инстанций.

Дело Текебаева и Чотонова

В 2017 году Текебаева и Чотонова приговорили к 8 годам колонии по обвинению в коррупции и мошенничестве. Текебаева признали виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского за содействие в покупке сотовой компании «Мегаком». Чотонова обвинили в посредничестве в передаче взятки.

Позже срок заключения сократили до 4,5 лет по амнистии, а 21 августа 2019 года Верховный суд отменил приговор Текебаеву и Чотонову и отправил дело на пересмотр. 29 августа суд изменил меру пресечения подозреваемым, они были отпущены под домашний арест из зала суда.

Дело против Текебаева было возбуждено на фоне его противостояния с тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым. Последний инициировал поправки в Конституцию, которые усиливали роль премьер-министра. Текебаев и вся его фракция «Ата Мекен» в парламенте выступили против этих поправок. Текебаев планировал собрать голоса депутатов парламента и инициировать процедуру импичмента президента. Текебаев и Чотонов не раз говорили, что дело «политически мотивировано».