Юристанбек Шыгаев

Первомайский райсуд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении экс-директора музея ИЗО Юристанбека Шыгаева. Он обвинялся в порче картин русских живописцев Николая Сверчкова и Николая Ге. Согласно материалам дела, 31 января 2021 года художник и бывший глава музея выплатил ГКНБ 672 000 сомов — в такую сумму был оценен ущерб, нанесенный картине Сверчкова. Эти картины были подарены кыргызскому музею Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

После выплаты денег адвокат художника предложил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности — картины были испорчены в 2013 году, правда, скандал из-за этого поднялся только в 2019 году, после чего Шыгаев остался без должности директора музей. Гособвинитель поддержал юриста художника в инициативе прекратить дело.

“В соответствии с частью 1 статьи 62 УК Кыргызской Республики лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, три года –в случае совершения мене тяжкого преступления. (…) С момента совершения Ш.Ю. преступления прошло более 7 лет, данное преступление относится к категории менее тяжких, суд считает, что есть все основания для прекращения уголовного дела. (…) Суд постановил: Уголовное дело по обвинению Ш.Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 320 ч.1 УК Кыргызской Республики – производством прекратить, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Меру пресечения в отношении обвиняемого Ш.Ю.А. в виде обязательства о явке до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, по вступлению отменить”, — сообщено на сайте Верховного суда.

Делал копии картин

В 2013 году по требованию Шыгаева из постоянной экспозиции музея с целью создания копий были изъяты картины Николая Сверчкова “Лошадь с собакой” и Николая Ге “Портрет Бакунина”. Кроме того, изъятые Шыгаевым картины русских живописцев были повреждены. Когда об этом стало известно, Шыгаев признал, что повредил картины, и обещал возместить ущерб.

«Я художник, и это обычная практика. Я сканировал и повредил немного одно из полотен, но я восстановлю ущерб. (…) Хотел бы особо подчеркнуть: я никаких картин не крал. Это совершенно неправильное определение. Я взял для сканирования и все вернул», — утверждал Юристанбек Шыгаев.

Из-за действий Шыгаева сохранность других картин музея проверил Таалай Усубалиев — главный реставратор и председатель Союза художников.

“В начале января 2014 г., в связи с ранее произошедшей кражей картины И.А. “ххх” из музея, была назначена проверка по выявлению подлинности имеющихся в наличии картин. Ш.Ю. во избежание неблагоприятных последствий, организовал реставрацию художником–реставратором Т.У.У. картины Г.Н.Н. “ххх”, а картина С.Н.Е. “ххх” оставалась находиться в испорченном состоянии”, — сообщено в материалах дела. Картине Сверчкова был нанесен ущерб на сумму в 672 000 сомов.

*В начале января 2014 года из музея похитили картину Ивана Айвазовского “Морской пейзаж в Крыму”, после чего была назначена проверка по выявлению подлинности имеющихся в наличии картин. Именно ее упоминают в деле.

Усубалиев в 2019 году проверял музей ИЗО на предмет поддельных картин. Проверив 250 полотен нацмузея искусств имени Гапара Айтиева, спецкомиссия нашла как минимум две подделки.

«Комиссия изучила около 250 картин. Две из них были обнаружены в кабинете директора музея. Авторами картин являются Мыльников и Моисеенко — именитые художники. Это очень ценные работы», — рассказывал реставратор. Шыгаев называл работу комиссии однобокой — а создана она была после того, как стало известно о порче картин российских живописцев Сверкова и Ге.