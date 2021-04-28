Руководитель ГКНБ Камчыбек Ташиев 26 апреля встретился с жителями села Кок-Таш Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обмена земель* с Узбекистаном.

*26 марта Ташиев сообщил о том, что 8 тыс гектаров на участке Чон-Сай (Гавасай), который находится между Наманганской областью Узбекистана и Джалал-Абадской областью Кыргызстана, перешли кыргызской стороне за счет Кемпир-Абадского водохранилища. Несмотря на это, жители села вышли на митинг и сказали, что спорные земли в Чон-Сае давно принадлежат кыргызской стороне.

Что говорит Ташиев



По словам Ташиева, еще в 1956-1957 годах 19 200 гектаров земли на участке Чон-Сай были переданы Узбекистану местными властями за счет налоговой задолженности. Но это решение не было закреплено Верховным Советом двух стран.

«Мы говорим, нет, мы должны вернуть 19 тыс 200 га. Хорошо, тогда земли были отданы потому, что было трудно, не могли выплатить налоги, мы понимаем. Но передача не прошла все процедуры, земли не были отданы до конца. У нас появилась возможность оспорить этот момент», — сказал Ташиев.

Также глава ГКНБ отметил, что вопрос обмена территориями не закончится на участке Чон-Сай. По его словам, у Кыргызстана есть возможность вернуть более 19 тысяч гектаров земли.

«Мы очень много работали над возвращением Чон-Сая. У нас есть пару рычагов, имейте в виду на этом не закончится. Один из этих рычагов — канал Левобережный*. Мы его обменяли на Чон-Сай. Мы сказали: «тогда вы нам отдадите 15 тысяч гектаров в Чон-Сае». Про 19 200 гектаров мы знаем. Споры шли очень долго, еле остановились на 8 тысячах гектаров […] Если мы сейчас с помощью одного рычага вернем 8 тысяч га, то на следующий раз с помощью второго-третьего рычагов даст Бог все вернем. Надеясь на это мы пока подписали [соглашение]», — сказал Ташиев.

*Узбекская ССР когда-то обязалась провести канал Левобережный из Кемпир-Абадского водохранилища до села Бургонду Баткенской области. С помощью канала орошались бы 20 тысяч гектаров земли Киргизской ССР. Но узбекская сторона так и не довела строительство до конца.

Кемпир-Абадское водохранилище

Фото: Полномочное представительство Ошской области.

Ранее, по словам Ташиева, 23-24 марта межправительственной делегация по делимитации и демаркации госграницы подписала протокол в Ташкенте. Согласно этому документу, плотина водохранилища Кемпир-Абад в Кара-Суйском районе Ошской области должна была быть передана Узбекистану. Ташиев тогда заверил, что в будущем проблем с водохранилищем не будет, а местное население сможет использовать воду из водохранилища.

Однако местные жители выступили против передачи водохранилища Узбекистану.

23 апреля около 150 жителей села Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области заняли Кемпир-Абадское водохранилище и начали бессрочную акцию против передачи Узбекистану земель на его берегу. Они установили юрты и потребовали приезда председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Также в Бишкеке на 28 апреля запланирован митинг против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану.

Фото на главной странице: Эркин Салиев