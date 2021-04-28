Пресс-служба аппарата президента сообщила, что ветеранам Великой Отечественной войны в Кыргызстане будет оказана единовременная поддержка. Садыр Жапаров подписал распоряжение о выделении ветеранам по 70 тысяч сомов.

«В Кыргызстане на 1 апреля 2021 года проживали 146 ветеранов Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.

В 2020 году к 75-годовщине Победы ветеранам выделили по 75 000 сомов. Такую инициативу поднял предложил депутат Дастан Бекешев

«Ветеранов и так мало осталось, кто знает, сколько их останется к 80-летию Победы, поэтому внимание нужно уделить сейчас, потом будет поздно», — сказал тогда Бекешев.

Власти и раньше выплачивали единовременную помощь ветеранам ко Дню победы, но суммы были гораздо меньшие — в 2019 году им выплатили по 20 тысяч сомов, а, например, в 2017 году — 15 тысяч сомов.

Выплаты ветеранам

Есть и регулярная помощь, которую получают ветераны — помимо обычной пенсии с 1 января 2010 года им должны ежемесячно выплачивать по 7 тысяч сомов компенсации взамен льгот и пожизненную президентскую стипендию в 10 000 сомов.

Правда пособия и единовременная помощь иногда не доходят до ветеранов. В 2017 году прокуратура Первомайского района обнаружила, что сотрудники почты присвоили почти 1,5 миллиона сомов пособий, которые должны были получить ветераны как единовременную помощь от властей. Тогда на каждого ветерана власти выделяли единовременное пособие в 15 000 сомов.

Вторая мировая и Отечественная

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда немецкая армия атаковала границы Советского Союза. С советской стороны за четыре года войны погибли минимум 27 млн человек.

Война закончилась капитуляцией Германии вечером 8 мая 1945 года (по центральноевропейскому времени), хотя формально Советский Союз находился в состоянии войны с этой страной до 1955 года.

По сути, Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945-го.

В войне участвовали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР — из них более 100 тысяч погибли. Во время войны больше 150 тысяч кыргызстанцев наградили орденами и медалями, среди них 72 Героя Советского Союза.