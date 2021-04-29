29 апреля в возрасте 90 лет скончалась мать политика Омурбека Текебаева — Тилла Текебаева. Об этом сообщила пресс-служба партии «Ата-Мекен».

«От имени всех членов партии “Ата-Мекен” выражаем глубочайшие соболезнования председателю партии Омурбеку Текебаеву и его близким. Разделяем горечь утраты и просим мучаться!» — говорится в сообщении.

Тилла Текебаева скончалась в ходе продолжительной болезни. Похороны Текебаевой пройдут 30 апреля в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Когда 13 апреля стало известно о прекращении уголовного преследования Омурбека Текебаева, он говорил, что его мать была в реанимации — и будет счастлива такому решению суда.

«Я знаю одного человека, который счастлив решением суда — это мама. Она никогда не забывала спрашивать про судебные процессы. Сегодня мама вышла из реанимации, я думаю эта новость ей придаст сил и поможет выздороветь. Мама, все будет хорошо», — сказал тогда политик.