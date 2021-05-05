Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сообщила, что 4 мая таджикская сторона передала через КПП «Кулунду-автодорожный» две автомашины — Hyundai и «Жигули», которые были угнаны из страны гражданами Таджикистана.

В сообщении ведомства отметили, что по состоянию на утро 5 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

По данным Погранслужбы, 5 мая председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, директор Пограничной службы Уларбек Шаршеев и начальник управления Погранслужбы по Баткенской области совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы «в усиленном режиме».

Ранее глава ГКНБ Ташиев сообщил, что власти обязуются восстановить жителям приграничных районов их дома.

«Мы сейчас, на первом этапе, построим дома. Условно до сентября мы восстановим вам жилье. Сейчас вам надо набраться терпения. Но мы не можем компенсировать вам угнанный скот, машины и другие расходы», — сказал на встрече глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

3 мая в Баткенской области начала работу комиссия по оценке ущерба объектов и жилых домов.

Кыргызстанцы, проживающие в приграничных районах, неоднократно заявляли журналистам, что в результате конфликта лишись не только домов, но и имущества. По их словам, у многих из них разграбили хозяйства, угнали автомобили и увели скот.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая в 11:00 сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

По информации полпредства в Баткенской области: в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в общей сложности сгорели 130 объектов. Из них 104 жилых дома, две школы, один ФАП, один детский сад, одно здание милиции, три погранзаставы, десять заправочных станций, 8 торговых точек.