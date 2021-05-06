В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили журналисту «Клоопа», что в селе Лебединовка ночью 5 мая была похищена девушка.

По данным, милиции, инцидент произошел возле одного из супермаркетов в Лебединовке — девушку похитили на авто «Тойота-Эстима». 6 мая с заявлением обратилась сестра похищенной.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство. В ГУВД добавили, что во время розыска милиция установила подозреваемого в похищении.

К подозреваемому по месту жительства направились сотрудники милиции. Подробную информацию в ГУВД обещали сообщить позже.

Похищения с целью насильственного брака в Кыргызстане

Похищение девушек в Кыргызстане — острая проблема, которая обсуждается в обществе не первый год. Чаще всего их похищают для последующего насильственного вступления в брак.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание лишением свободы от 5 лет до 7 лет и 6 месяцев.

За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Но после недавней резонансной истории Айзады Канатбековой, которую похитили и убили, депутат Марлен Маматалиев предложил исключить статью «Похищение с целью вступления в брак», и вместо этого добавить этот пункт в статью «Похищение человека». Проект уже вынесли на общественное обсуждение, однако часть юристов считает, что убирать статью о похищении с целью насильственного вступления в брак нельзя.