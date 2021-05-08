Экс-депутат Омурбек Текебаев 7 мая в эфире телеканала «Жалбырак ТВ» заявил, что задержание председателя партии «Туран» Жениша Молдокматова является политическим гонением.



«Обвинение политика в попытке захвата здания ГКНБ 6 октября 2020 года звучит неубедительно. Это смешно. Все здравомыслящие люди поняли, что Молдокматов стал жертвой своей позиции, что это политическое гонение. Я также хочу отметить, что задержание Жениша Молдокматова — это политическое гонение», — сказал Текебаев.

По его словам, с 6 по 15 октября в Кыргызстане не было законной власти. Он считает, что в те дни были разные силы — на площади, у здания Форума и у Дома правительства — и никто не может говорить, что кто-то из них был законнее.

«Я хочу обратиться к сегодняшней власти — к Садыру, Камчы и другим. Мы должны закрыть эти 10 дней. С 6 по 15 октября никто не может законнее другого. Перед нами сложности: коронавирус, падение экономики, завышение цен, будущие парламентские выборы. У наших ворот стоит агрессор, и нам нужны деньги на армию. Сейчас не время враждовать и оказывать давление на оппозиционеров, нам нужно сплотиться воедино», — заявил Текебаев.

Задержание Молдокматова

Политика и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая. В тот же день его водворили в ИВС.

Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным. По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали.

Уже будучи в ИВС Молдокматов написал письмо. В нем он раскритиковал действия президента Садыра Жапарова. Политик добавил, что после этого задержания положение страны не станет лучше, а «будет лишь на одного человека меньше среди тех, кто критикует власть».

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