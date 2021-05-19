Центризбирком 19 мая признал выборы депутатов в Бишкекский горкенеш недействительными. Из 11 членов ЦИК за такое решение проголосовали 8 человек, против — трое. Теперь будут проведены перевыборы в Бишкекский горкенеш.

Причиной признания выборов недействительными послужило решение Бишкекской ТИК от 12 мая. Тогда БТИК из-за заявлений и жалоб отменила итоги голосования на 30 участках и сняла с выборов партии «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК. Недействительными был признан 60 351 голос, а это 45% от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель БТИК Кайрат Маматов тогда сказал, что зафиксированные на участках нарушения «повлияли на исход голосования». По его словам, в случае проведения повторных выборов, «кандидатами не могут быть выдвинуты те, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными».

Эту же информацию о кандидатах озвучила и глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. По ее словам, в соответствии с действующими законами, в повторных выборах не могут участвовать кандидаты, действия которых послужили поводом признания выборов недействительными. При этом, такого требования в отношении партий не предусмотрено.

«Соответственно, территориальная избирательная комиссия будет в процессе выдвижения и регистрации кандидатов принимать решения о допуске тех или иных кандидатов на выборы», — сказала глава ЦИК.

На выборах в горкенеш столицы 11 апреля 7% барьер преодолели 6 партий: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».

Выборы в местные кенеши также были признаны недействительными в Оше и Токмаке. Отмена результатов голосования на выборах в горкенеши никак не повлияла на результаты референдума на этих же участках.

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