Министерство обороны Казахстана разместило на портале «Открытые НПА» два проекта постановлений. Согласно этим документам, Казахстан безвозмездно передаст излишки своей военной техники Кыргызстану и Таджикистану.

На сайте указано, что оба проекта были размещены в начале февраля 2021 года, еще до обострения приграничных конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном.

По соглашению Казахстан передаст Кыргызстану:

5,45 мм патрон с пулей ПС – 6 млн штук;

122 мм реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью – одна тысяча штук;

наземный сигнальный патрон оранжевого дыма – две тысячи штук;

26 мм сигнальный патрон желтого огня – одна тысяча штук;

пост слухового перехвата «Восток-СП» — четыре штуки;

РПУ «Галактика» — шесть штук;

антенный коммутатор «Калина 12х80» — одна штука.

Также Таджикистану:

5,45 мм патрон с пулей ПС – 3 млн штук;

23 мм патрон – 20 тысяч штук;

82 мм выстрел – 10 тысяч штук.

Кроме того, Казахстан сам обязуется доставить военную технику. В обоих соглашениях указано, что ни Кыргызстан, ни Таджикистан не могут передавать или продавать эту технику третьей стороне.

По данным издания Liter.kz, в пресс-службе Минобороны Казахстана уточнили, что предстоит еще много согласований с заинтересованными государственными органами Казахстана и стран-получателей. Если все пройдет успешно, то проект реализуют в течение 2021 года.

3 июня правительство Казахстана постановило внести на рассмотрение в парламент проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Обострение конфликта на кыргызско-таджикской границе

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

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Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

После этого ситуация на кыргызско-таджикской границе стабилизировалась. Однако 4 июня таджикская сторона 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы «с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров». Погранслужба Кыргызстана заявила, что ситуация на границе напряженная.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Там сообщили, что пограничный наряд Таджикистана на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.

4 июня министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обменялись нотами протеста в связи с ситуацией на границе. Вечером Кыргызстан начал эвакуацию жителей приграничных сел Чон-Алайского района. Утром 5 июня в Погранслужбе сообщили, что ситуация на границе остается относительно стабильной.

В тот же день прошли переговоры глав ГКНБ двух стран. По словам Ташиева, стороны договорились отвести войска от границы. Он добавил, что стороны подписали протокол их восьми пунктов, но подробности документа не сообщил.