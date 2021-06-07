Амирбек Жунусов назначен главой Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Об этом июня сообщила пресс-служба ЦИК.

Амирбек Жунусов. Фото: ИА Turmush

На пост руководителя айыл окмоту было выдвинуто восемь кандидатур. За Жунусова проголосовало 16 депутатов из 31. Он выразил благодарность депутатам местного кенеша за оказанное доверие, он пообещал ознакомиться с их инструкцией и заверил, что работа не будет вестись «по старому».

Бывший руководитель айыл окмоту Замир Турганбаев был задержан по статье «Злоупотребление служебным положением». По информации ГКНБ, Турганбаев завысил сумму строительства школы в селе Киров, и оценил общую стоимость выполненных работ на более чем 24 млн сомов.



Также Турганбаев в сговоре с должностными лицами по версии следствия передал в эксплуатацию некачественно построенное здание школы. 12 января Турганбаев был отпущен под домашний арест и освобожден от занимаемой должности.

Что известно об Амирбеке Жунусове?

Новому главе айыл окмоту Амирбеку Жунусову 30 лет. Он сын бывшего директора крупнейшего рынка «Туратали» в Кара-Суу Абдалима Жунусова. 5 сентября 2005 года Жунусов-старший и его водитель были застрелены.

Тогда МВД сообщило, что убийство Абдалима Жунусова носит заказной характер. По подозрению в преступлении было задержано трое подозреваемых. Но их имена так и не были раскрыты. Бывший заместитель тогдашнего руководителя МВД Мелис Турганбаев рассказал, что заказ поступил от «бывших чиновников».

В 2011 году был задержан четвертый подозреваемый — этим человеком оказался доверенное лицо Камчы Кольбаева Сапарали Аканов. В 2015 году издание «Саясат», опираясь на информацию от МВД, опубликовало материал, в котором говорилось, что Аканов осужден за убийство Жунусова и направлен на принудительное психиатрическое лечение.

Дядя новоиспеченного акима и младший брат покойного Абдалима Жунусова Ибрагим Жунусов — композитор, народный артист Кыргызстана. Ранее он был заместителем премьер-министра, министром культуры и туризма, членом парламента.

Ибрагим Жунусов работал послом Кыргызстана в Турции и в Узбекистане. На парламентских выборах 2020 года Ибрагим Жунусов был кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», в списках партии он числился под третьим номером.