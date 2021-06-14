Массовая вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане началась в апреле 2021 года. За это время, по данным Республиканского штаба, первую дозу вакцины получили более 89 тыс человек, а вторую более 52 тыс человек.

С начала кампании по вакцинации в Кыргызстане доступно два препарата — российская вакцина «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно, однако «Спутник V» могут получить только лица старше 65 лет.

Наши коллеги из молдавского издания Ziarul de Gardă побеседовали с председателем Национального комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко, которая ответила журналистам на самые часто задаваемые вопросы о вакцине, а также рассказала об ее эффективности и развеяла мифы.

В Молдове как и в Кыргызстане используются несколько вакцин, в том числе «Спутник V» и Sinopharm.

Оригинал материала опубликован на сайте издания Ziarul de Gardă.

Как можно было создать вакцину за год?

В условиях пандемии, когда количество клинических случаев по миру очень велико, в ходе клинических исследований удалось накопить много случаев заражения COVID-19, и этот материал послужил основой для изучения нового коронавируса.



Количество случаев увеличивается как никогда, и правительства, другие фонды и научное сообщество объединили усилия и сосредоточили финансовые средства на изучении эффективности и безопасности каждой вакцины. Поэтому в чрезвычайных условиях этапы проходили быстрее и параллельно. Но это не значит, что не соблюдались все этапы. Вакцину утвердили и проверили на безопасность и эффективность.

Используется ли при вакцинации живая версия коронавируса?

Сама по себе процедура вакцинации подразумевает предотвращение развития заболевания у человека. Ни один одобренный вид вакцины не содержит живого вируса, и те, которые находятся в процессе утверждения, тоже не содержат живого вируса. Когда мы заболеваем, мы контактируем с живым вирусом.



Мы не знаем, как будет вести себя организм, и какая форма заболевания возникнет. Но при вакцинации организм тренируют, информируют и защищают от тяжелой формы заболевания или от формы средней тяжести. Мы никак не можем заразиться коронавирусом, привившись.

Способна ли вакцина превратить ДНК человека в ДНК животного?

Давайте вспомним биологию и сделаем упражнение, связанное со структурой клетки. Мы знаем, что у клетки есть ядро, цитоплазма и ядерные структуры. Клеточное ядро – это *ДНК, а в цитоплазме находится **РНК.

*ДНК – молекула, которая встречается во всех организмах, и содержит генетический код или алгоритм того, как эти организмы строятся и развиваются.

**РНК – молекула, которая копирует, транскрибирует и передает части генетического кода белкам, чтобы они могли синтезировать и выполнять функции, которые поддерживают жизнь и развитие организмов

Содержит ли Вакцина гидроксид алюминия и ртути?

Это утверждение полностью ложно. Каждый день, когда мы едим сыр, мы получаем дозу алюминия 40 мг. Если ребенка каждый день кормить грудью, он получает 10 мг алюминия, а если его кормят сухим или соевым молоком, он также получает больше алюминия.



Во всех профилактических прививках, которые делаются ребенку на протяжении жизни, доза намного меньше. Что касается недавно созданных видов вакцины против COVID-19, в них нет ни алюминия, ни ртути.

Может ли вакцина вызвать болезнь Альцгеймера?

ВОЗ и Международный фонд помощи страдающим от болезни Альцгеймера провели исследование среди 40 пациентов из 40 стран. Они отслеживали осложнения, связанные с центральной нервной системой и возникшие в постковидный период. Оно показало, что у многих пациентов возникают проблемы с центральной нервной системой.



Они рассеянны, у них проблемы с памятью, или происходит инсульт, или могут возникнуть различные поведенческие расстройства, ночные кошмары. Более того, вирус не только поражает центральную нервную систему, но может привести к последствиям для сердечно-сосудистой системы, почек, не говоря уже об осложнениях легочной системы.

Что касается вакцины, в ней нет живых вирусов, и она не может вызвать заболевание. Она не может привести к болезни Альцгеймера или еще к какому-нибудь заболеванию. Она наоборот защищает нас от возможных последствий и осложнений, в том числе связанных с центральной нервной системой.