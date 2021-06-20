Пресс-служба аэропорта «Манас» сообщила, что с 17 июня после длительного перерыва из-за пандемии возобновились прямые рейсы из Кыргызстана в Иран.

«Иранская авиакомпания Varesh Airlines планирует выполнять рейс 1 раз месяц. Длительность полета составляет 2,5 часа», — рассказали в пресс-службе.

Также председатель аэропорта Бакыт Шаршеев встретился с послом Украины в Кыргызстане Валерием Жовтенко. По данным пресс-службы, они обсудили перспективы туризма и открытие новых рейсов между Украиной и Кыргызстаном.

Кроме того, в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии заявили, что с 18 июня авиакомпания Air Manas впервые начала выполнять регулярные авиарейсы по маршруту «Бишкек–Батуми–Бишкек».

При этом в самой авиакомпании информацию об открытии прямых рейсов в Батуми пока не анонсировали. А в аэропорту «Манас» заявили, что рейсов в Грузию пока нет.

До недавнего времени прямым рейсом можно было улететь только в города России, Казахстана, Узбекистана, а также в ОАЭ и Турцию.

Кыргызстан и авиасообщение

Воздушное сообщение республики со странами мира было полностью прекращено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса — исключая вывозные рейсы и доставку гуманитарных грузов.

Спустя пару месяцев некоторые страны начали открывать свои границы, в том числе и Кыргызстан. Первыми с Бишкеком возобновили рейсы Турция, Казахстан и Россия. Ограниченное число регулярных рейсов вызвало рост цен на билеты, однако позже она немного начала снижаться с запуском новых направлений.

С декабря 2020 года правительство разрешило въезд в Кыргызстан всем иностранным гражданам и лицам без гражданства через аэропорты страны при наличии у них отрицательного теста на COVID-19. В конце марта 2021 года аэропорт «Манас» сообщил, что пять стран увеличили количество регулярных рейсов в Кыргызстан.

В апреле 2021 года стало известно о том, что появились еще восемь новых направлений из аэропорта «Тамчи» в Россию, а в начале июня анонсировали запуск рейсов в Кувейт.