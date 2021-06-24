Дальнобойщик из Кыргызстана Виталий Шульц заявил журналистам, что его и ещё нескольких водителей не выпускают из Таджикистана.

Министерство иностранных дел сообщило «Клоопу», что вопрос с водителями из Кыргызстана находится под контролём ведомства.

Держат в заложниках

По данным издания kaktus.media, Шульц сейчас находится у КПП «Фотехобод — Автодорожный» (Таджикистан), который находится рядом с «Ойбек — Автодорожный» (Узбекистан).

Шульц занимается международными перевозками и в Таджикистан приехал из Германии. Он пересёк границу с Узбекистаном 21 июня.

«Я выгрузил груз, но на КПП меня задержали таможенники и сказали идти к пограничникам, так как машина у меня с кыргызскими номерами и я сам гражданин Кыргызстана», — рассказал водитель в интервью kaktus.media.

По его словам, когда он подошёл к таджикским пограничникам на КПП ему в паспорте поставили печать о том, что он уже выехал с территории Таджикистана.

«Но меня не выпустили с грузовиком, я поинтересовался почему, тогда приехал один из начальников местной службы КНБ Таджикистана и прямым текстом сказал, что я нахожусь у них в заложниках. К сожалению, имя не сказал и документы не показал», — сказал он.

По его словам, один из местных чиновников заявил Шульцу, что выпустят его «только тогда, когда задержанных в Кыргызстане граждан Таджикистана отпустят». Позже водителю сказали, что он может покинуть Таджикистан, но без грузовика

«Вчера приехали еще шесть фур с кыргызскими номерами из Оша, они тоже граждане Кыргызстана. Но они не хотят гласности, потому что боятся. Им тоже сказали, что могут покинуть страну, но без фур», — сказал он.

По словам Шульца, у него уже кончаются продукты и деньги из-за того, что он так долго находится в Таджикистане.

МИД и омбудсмен

По данным МИД, посольством Кыргызстана в Таджикистане были проведены переговоры с сотрудником МИД Таджикистана и представителями КНБ страны.

«До сведения таджикской стороны была доведена информация о сложившейся с гражданами Кыргызстана ситуации, а также выражена просьба оказать содействие в оперативном решении указанного вопроса.

Кроме того, в адрес МИД Таджикистана направлена соответствующая нота с просьбой оказать содействие в оперативном решении вопроса пропуска граждан Кыргызстана из территории Таджикистана», — сообщили в ведомстве.

Кроме МИД, эту ситуацию под свой контроль взял и омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов. Он поручил профильному отделу аппарата Акыйкатчы связаться с омбудсменом Таджикистана с просьбой оказать содействие в проведении необходимой работы по защите прав, интересов и свободы гражданина Кыргызстана.