Супруга похищенного турецкими спецслужбами Орхана Инанды Рейхан Инанды 7 июля дала интервью информагентству 24.kg. Она рассказала как продвигались поиски ее мужа и что она будет делать теперь, после того как Орхана Инанды доставили в Турцию.

Глава МВД был в посольстве

«Мы разговаривали с руководством страны, министерством внутренних дел, искали в 192 странах мира через Интерпол. Но там сказали, что человек по имени Орхан Инанды не въезжал в эти страны. В Турции также ответили, что такой человек не пересекал границу. Министр внутренних дел сказал, что побывал в посольстве Турции и его там нет. Я же верила им. Но нынешняя ситуация повергла меня в шок», — сказала она.

Состояние Орхана Инанды

Рейхан Инанды отметила, что они с мужем уже 25 лет живут в Кыргызстане.

«Орхан дружит со многими чиновниками, их дети учатся у нас. Не знаю в каком он сейчас состоянии. Он, наверное, сломлен. Инанды с турецкого означает «поверил». Он любил Кыргызстан и кыргызов, он верил им. Но результат оказался для нас плачевным», — сказала она.

Также Рейхан Инанды подчеркнула, что ее супруг сейчас находится в ужасном состоянии.

«Вы же видели, он сбросил примерно 10 килограмм за 35 дней. Он поддерживает одну руку другой, борода обросшая, лицо осунулось и по глазам видно, что ему плохо», — прокомментировала она фото, которое показали турецкие СМИ.

Что она намерена делать?

Супруга Орхана Инанды заявила, что ей остается лишь верить и надеяться на то, что власти Кыргызстана привезут своего гражданина обратно.

«Мне 50 лет, я половину своей жизни прожила в Кыргызстане. Кому мне верить, если не им (властям)? Мы не были в Турции уже 26 лет. Столько же у нас нет никаких связей с Турцией. То что они говорят (в Турции), это неправильно и для меня не имеет никакого значения», — заявила она.

По ее словам, все знакомые им турки в Кыргызстане после похищения Орхана Инанды боятся выходить из дома и хотят уехать в другие страны. Она заявила, что уже более 20 семей выехали из Кыргызстана.

Видео: 24.kg.

Что говорит их адвокатесса?

Таалайгуль Токтакунова.

Адвокатесса Рейхан Инанды Таалайгуль Токтакунова в свою очередь заявила, что «спокойно сидеть и говорить о том, что похитили нашего гражданина и узнавать об этом через СМИ — это бессилие нашего правительства».

«Президент поручил ГКНБ и МВД вести поиски Орхана Инанды. Но по официальному ответу ГКНБ мы узнаем, что они этим не занимался. Мы видим, что ГКНБ и Совбез не выполняют поручения президента», — подчеркнула Токтакунова.

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 июля о том, что Орхан Инанды пойман и доставлен в Турцию, адвокатесса сообщила, что состояние Рейхан Инанды «оставляет желать лучшего».

«Конечно после увиденной разницы мужа на фотографии и это всего лишь через месяц его отсутствия, невооруженным взглядом видны его страдания, у нее физически не было возможности прийти на площадь сегодня», — написала она.

По словам Токтакуновой, Рейхан Инанды верила «авторитетным» людям, что ее супруга найдут.

«Особенно морально её, наверное, убивают слова наших “авторитетных чиновников”, которые уверяли, что с ним все в порядке, что через некоторое время он вернётся домой, что лишь нужно время, время для каких-то событий, просили не поднимать шум, только лишь ждать несколько дней», — добавила она.

Похищение Инанды спецслужбами Турции

Похищение Орхана Инанды произошло 31 мая 2021 года. Дело вызвало общественный резонанс и на него отреагировал президент Садыр Жапаров, поручив поиски Инанды ГКНБ и МВД.

Пока правоохранители вели поиски похищенного Инанды, в Бишкеке не прекращались митинг сторонников и супруги президента школ «Сапат». Они не раз утверждали, что Инанды мог быть похищен спецслужбами Турции.

Спустя месяц опасения супруги Инанды и его сторонников подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации».

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя *ФЕТО по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил Эрдоган.

Он также заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции Ахмету Догану с требованием вернуть похищенного Инанды.

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.

Также в МИД сообщили, что посол Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин.

«При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана», — сообщили в МИД Кыргызстана.

Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что примут все меры по защите прав Инанды, как гражданина Кыргызстана.

Позже и президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

«Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции», — сказал Жапаров.

Спустя два дня в МВД сделали заявление.

«В настоящее время, как только было установлено местонахождение Орхана Инанды, МВД проводит дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств похищения», — сообщили кыргызские правоохранители, которые месяц безуспешно искали Инанды в Кыргызстане.

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