Республиканский штаб сообщил, что 11 июля в Кыргызстан прибыла вторая партия китайской вакцины против коронавируса Sinopharm. Всего специальный борт доставил 1 млн 250 тысяч доз вакцины из Китая.

«Из них 1 млн 100 тысяч доз вакцины были закуплены за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч доз предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе», — отметили в штабе.

Ранее минздрав сообщал, что вакцины из Китая доставят до 10 июля.

Проблемы с доставкой Sinopharm

Власти Китая всего выделили бесплатно Кыргызстану 300 тысяч доз Sinopharm. Первые 150 тысяч доз препарата доставили в страну в марте. А вот вторую партию вакцины, также 150 тысяч доз, власти Кыргызстана не могли доставить уже больше месяца.

Сначала министр здравоохранения сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Затем стало известно, что власти ищут средства, чтобы доставить вторую партию Sinopharm*.

*Первую партию вакцин в страну доставили бесплатно.

«Расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку потребуется более $150 тысяч», — сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова 9 июня.

Затем она сообщила, что с транспортировкой вакцины поможет UNICEF и что трудности с доставкой препарата возникли из-за того, что нет авиарейсов из Китая.

29 июня посольство Китая в Кыргызстане сообщило, что 150 тысяч доз вакцин Sinopharm, выделенные правительством КНР, ожидают самолета в аэропорту Пекина ещё с 20 июня.

В посольстве тогда отметили, что по договоренности транспортировкой препаратов должна заниматься кыргызская сторона.

Позже, 30 июня, стало известно, что власти договорились о закупке 1,1 млн доз вакцин Sinopharm. Тогда пресс-служба кабмина подчеркнула, что вакцину доставят чартерным рейсом в Кыргызстан в «ближайшие дни».

«Этим же бортом привезут 150 тысяч доз Sinopharm, предоставленных Китаем на безвозмездной основе», — говорилось в сообщении кабмина.

Депутатка Жогорку Кенеша Наталья Никитенко 9 июля на своей странице в фейсбуке раскритиковала власти и минздрав.

«Вакцины нет. Правительство только собирается ее закупить. А может и нет. Даже нам подаренную вакцину уже долгое время не можем привезти. Нет самолета. Хотя руководители регулярно летают в командировки и на лечение самих себя. Мы сегодня хуже всех даже в нашем регионе», — сказала Никитенко.

По данным республиканского штаба на 11 июля, всего в Кыргызстане прививку от COVID-19 получили почти 130 тысяч человек.