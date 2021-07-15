Заговорили и о внеочередных парламентских выборах. Парламентская оппозиция, которую всю зиму бойкотировала парламент и лишь недавно с большим трудом согласилась возобновить работу в законодательном органе, снова ушла в знак протеста.

После похорон Лашкарава, которые тоже стали своеобразным протестным шествием — очень эмоциональным и многочисленным — четыре независимые телекомпании на 24 часа прекратили вещание в знак протеста и с требованием (оно было написано на погасших экранах) отставки премьер-министра.

В итоге протест возглавили журналисты — они провели несколько резонансных акций, причем не только на улице, но и в стенах правительственных структур. Утром 12 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал понять, что не собирается уходить в отставку.

В итоге в этот день журналисты прорвали кордон охраны парламента и ворвались в здание. Им помогали оппозиционные депутаты, которые требовали пропустить представителей медиа в зал заседаний. В результате в парламенте произошла драка.

В ожидании официальной версии гибели журналиста

Оператор грузинского телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в числе других журналистов гомофобные группы 5 июля в Тбилиси.

Едва стало известно, что Лашкарава мертв, многие журналисты озвучили мрачные подозрения о том, какой станет официальная причина его смерти. Так, телеведущая телеканала «Пирвели» Инга Григолия сказала на одной из акций протеста:

«Им нет веры, что бы ни заключила их экспертиза. Ведь если меня изобьет полиция, а потом я умру от сердечного приступа, они не сочтут, что я умерла от их побоев».

Подозрения коллег Лашкарава во многом были обоснованы тем, как именно было изъято его тело для экспертизы. Криминалисты, пришедшие к Лашкарава, фактически силой забрали у его семьи тело, быстро упаковали его в полиэтилен и бегом вынесли его из дома. На месте дежурили многие журналисты и видео скоро облетело все телекомпании.

Вскоре власти огласили единственную промежуточную версию экспертизы — передозировка наркотиков. На брифингах в МВД заявили, что в день смерти Лашкарава вместе с другом был в Поничала — районе Тбилиси, в котором процветает торговля наркотиками (занятно, что власти косвенно «узаконили» существование такого района).

На одном из брифингов показали и видео — кадры, демонстрирующие передвижение Лашкарава по городу — на них видно, как некий мужской силуэт с трудом передвигается и выглядит сильно нетрезвым. МВД распространило эти кадры в соцсетях, и вскоре журналисты установили, что аккаунт МВД в фейсбуке их продвигает через платную рекламу.

Коллеги Лашкарава по телекомпании «Пирвели», а также многие другие журналисты не верят этой версии. О ее несостоятельности говорят и представители неправительственного сектора. Так, бывший омбудсмен и лидер НПО «Институт исследования демократии» Уча Нануашвили сказал «Эху Кавказа» накануне похорон Лашкарава:

«Вместо того, чтобы задержать участников насилия, его организаторов и подстрекателей, мы видим, что они ограничились задержанием всего нескольких лиц. И на этом фоне распространяются материалы [касающиеся Лашкарава], которые указывают на то, что государство следит за гражданами. Они не заинтересованы в расследовании, но чисто технически у них есть возможность собрать информацию о каждом нападавшем (5 июля).

Более того, мы все увидели, что представителям правоохранительных органов прекрасно известно, где продаются наркотики. И вместо того, чтобы задержать наркоторговцев, у их дома располагаются камеры слежения. Можно сказать, что государство покровительствует им. Кроме того, в течение всего дня распространялись персональные данные скончавшегося. Государство фактически прибегло ко всем методам, чтобы дискредитировать его».

Этот же ресурс приводит слова представителя «Ассоциации молодых юристов Грузии», которая обеспечивала юридическую защиту Лашкарава, когда он был еще жив. Представитель ассоциации Ника Симонишвили заявил, что после изъятия тела Лашкарава адвокаты в течение нескольких часов не могли получить информацию о его местонахождении и проводимых мероприятиях.

«Конечно, это вызывает подозрения. А потом МВД выступает с заявлением, что он [Лексо Лашкарава] был, предположительно, в нетрезвом состоянии. Когда нет результатов экспертизы, говорить такое неправильно. Кроме того, [в социальных сетях] были распространены [персональные] данные особой категории Лексо. Такие данные, по идее, могли быть только у МВД, и, скорее всего, они оттуда и просочились. Это рождает очень много вопросов.

Когда нет результатов экспертизы, когда — а это открытая информация — известно, что после тяжелой операции в больнице Лексо давали морфин, МВД делает заявления, которыми в определенном смысле создают такие настроения, что якобы смерть Лексо Лашкарава не имеет никакого отношения к событиям 5 июля. Таким образом власть хочет снять с себя ответственность», — заключил Симонишвили.