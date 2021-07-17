Фото: Пресс-служба областной администрации

Инфекционное отделение Ошской областной объединенной клинической больницы полностью отремонтировано и сдано в эксплуатацию. В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, первый заместитель полпреда президента в области Бактыбек Алайчиев и врачи.

На открытии Бейшеналиев и Алайчиев перерезали ленту и вручили почетные грамоты медицинским работникам, которые внесли вклад в борьбе с COVID-19. Также на стене здания установили ​​мемориальную доску в память о Темиркан Жарматовой, замглавврача больницы, скончавшейся от коронавируса в 2020 году.

Фото: Пресс-служба областной администрации

В палатах установили кислородные концентраторы, улучшили условия для пациентов.

Фото: Пресс-служба областной администрации Фото: Пресс-служба областной администрации Фото: Пресс-служба областной администрации

Ремонт больницы — это спецпроект, на который Всемирный банк выделил 18 млн 348 тысяч сомов. На ремонтные работы ушло в общей сложности 7 месяцев.

Здание больницы было построено в 1947 году. Но за 45 лет в ней ни разу не проводился капитальный ремонт.

19 апреля был сдан в эксплуатацию новый корпус Ошской детской инфекционной больницы с восьмимесячным опозданием. Он построен из легких металлоконструкций и рассчитан на 100 койкомест.

В 2020 году, когда больницы по всей стране начали заполняться пациентами с COVID-19, правительство начало строительство больниц из легкой конструкции. Однако почти все они были построены с опозданием из-за отсутствия средств.