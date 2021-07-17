Российский видеоблогер Илья Варламов, посетивший Кыргызстан, продал на аукционе пакет с Ошского базара с изображением черного коня за 10 тысяч рублей.

Он опубликовал фото с этим пакетом на своей странице в инстаграме, и, по словам блогера, его захотели купить его подписчики. В итоге состоялся онлайн-аукцион.

«Удивительно, почему Кыргызстан до сих пор не экспортирует эти пакеты в Россию. Мне кажется, это бы неплохо подняло местную экономику», — заявил Варламов.

Он считает, что эти пакеты «с роскошным кыргызским черным конем» можно продавать на Тверской*, открыв магазин пакетов.

*Одна из крупнейших торговых улиц в Москве, на которой расположен ряд дорогих магазинов.

Варламов отметил, что купил этот пакет на Ошском базаре в Бишкеке всего за 10 сомов.

Видео: Kaktus.media

Российский блогер прилетел в Ош 11 июля. Он успел оценить остатки советской культуры, сохранившиеся в южной столице и красоты дороги из Оша в Бишкек.

«Это как объяснить глухому, что такое музыка или единороссу, что такое честные выборы. Невозможно! Я много где был и поверьте мне на слово, что дорога из Оша в Бишкек — одна из самых красивых!

По дороге мне встречались счастливые и добрые люди! Они живут в юртах семьями, пасут коров и лошадей, едят куурдак и пьют кумыс. Что еще надо для счастья? Совсем другая жизнь. Вы все равно не поймете! Эх, какой прекрасный день!» — написал Варламов.

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