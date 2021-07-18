Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев построил и открыл мечеть в своем родном селе Барпы в Джалал-Абадской области. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов.

Фото: Откурбек Рахманов.

Отмечается, что мечеть названа в честь бывшего муфтия страны Чубака ажы Жалилова, скончавшегося во время «черного июля» в 2020 году.

По словам Рахманова, на церемонии открытия мечети присутствовали почти все видные религиоведы: муфтий Замир кары Ракиев, его предшественник Максат Токтомушев, глава Совета улемов Абдышукур ажы Нарматов. Также на открытии был отец Чубака ажы Жалилова.

Все они выступили с речью на церемонии, в том числе и Камчыбек Ташиев. По словам главы ГКНБ, эту мечеть он со своими родственниками строил два года.

«Сейчас нас снимают журналисты. Завтра снова скажут, откуда Ташиев взял деньги и построил это. Я свидетельствую перед богом — всю жизнь я зарабатываю деньги честным трудом. Я буду и дальше так жить. Я обязан делиться всем богатством, что даровал мне бог», — заявил глава ГКНБ.

Ташиев предложил называть именем Жалилова больше мечетей и улиц, строить школы и целые села в честь бывшего муфтия.

По словам Рахманова, строительство мечети началось в сентябре 2019 года. Первую капсулу заложил сам Чубак ажы Жалилов.

Кто такой Жалилов?

Чубак Жалилов был одним из самых популярных религиозных деятелей в Кыргызстане, два года был муфтием. Жалилов был известен многими высказываниями — одно из последних резонансных высказываний Жалилова было посвящено осуждению насилия в отношении женщин.

«Такие случаи встречаются везде, и каждый день. Есть случаи, когда это уносит жизни людей. […] Это не избиение одного человека — это избиение всех нас. Вот поэтому общество должно быть “живым”. Игнорировать ссору мужа и жены, считая это их семейными проблемами — это глупо», – сказал он в беседе на радио «Марал».

В 2016 году Жалилов поддержал Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвинили в попытке военного переворота. Богослов написал в своем аккаунте на фэйсбуке, что давно собирался выразить своё мнение относительно преследования Гюлена и его последователей из движения «Хизмет» в Турции и за её пределами.

Он сказал, что его огорчило, то что мусульманского учёного преследуют сами же мусульмане.