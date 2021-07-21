Московская полиция возбудила уголовное дело по драке в Подмосковье, в которой по предварительным данным принимали участие мигранты из Кыргызстана. По данным полиции драка произошла возле кафе в Апрелевке.

В пресс-службе УВД Московской области рассказали, что полицейские доставили в отдел четверых участников конфликта.

«У одного из них изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются остальные участники конфликта», — сообщила начальница пресс-службы Татьяна Петрова.

Также российское издание ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что в Апрелевке с применением оружия подрались около 20 мигрантов — выходцев из Средней Азии. Источник отметил, что конфликт произошел в ночь на 18 июля.

«В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено», — сказал собеседник агентства.

Однако источники издания РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что доставленные в полицию — граждане России.

Массовая драка в Кузьминках

Ранее в Москве в районе Кузьминки 11 июля произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии.

По информации СМИ, в драке в районе Кузьминки участвовали мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из Туркменистана и Азербайджана. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

По данным издания «РенТВ», причиной драки стало то, что два уроженца Кыргызстана 11 июля получили ножевые ранения в районе Химки, а их друзья хотели отомстить другим мигрантам. В результате драка в одном из московских районов переросла в массовую потасовку.

Посольство Кыргызстана в Москве заявило, что распространяемая информация в социальных сетях о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве не соответствует действительности.

Всего, по разным оценкам в массовой драке участвовали около 180-200 мигрантов.

14 июля полиция Москвы сообщила, что ряд участников массовой драки в Кузьминках по решению суда будут выдворены из России с наложением штрафа, а также ряду лиц запретят въезд в страну.

По их данным, в день драки в участок доставили 103 человека, участвовавших в конфликте.

Представитель МВД Кыргызстана в России Нурлан Жанбаев в интервью изданию «Азаттык» рассказал, что в числе доставленных в полицию более 70 кыргызстанцев.