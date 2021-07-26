В Нарынской области впервые провели операцию на сердце. От этом пишет ИА 24.kg со ссылкой на Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО).

По данным института, их хирурги совместно с медицинской компанией «Бости Кейджи» провели операцию в Ат-Башинском районе на сердце 5-летней девочке с дефектом межжелудочковой перегородки.

Операция на сердце, фото: ИА 24.kg

«Впервые в истории мы в рамках проекта “Мобильная кардиохирургия” при поддержке партнеров провели операцию на сердце в Нарынской области. Она длилась 2,5 часа в условиях искусственного кровообращения и прошла удачно. Девочка переведена в палату и чувствует себя хорошо», — рассказал директор института Таалайбека Кудайбердиева.

Ранее хирурги из НИИХСиТО в рамках проекта «Мобильная кардиохирургия» провели бесплатные операции на сердце детям, семьи которых пострадали в ходе вооруженного конфликта в Баткенской области.