Лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов, находящийся в СИЗО-1, объявил голодовку. Об этом сообщил член этой же партии Эрлан Бекчоро уулу.

Жениш Молдокматов.

По его словам, Молдокматов 26 июля получил уведомление о подозрении в совершении преступления — «Организация массовых беспорядков». Он не подписал протокол допроса, а также врученное ему уведомление о подозрении.

После, политик объявил голодовку, так как не согласен с возбуждением нового уголовного дела против себя.

Ранее адвокат Молдокматова Кантемир Турдалиев заявлял, что досудебное производство начали по статье «Захват зданий и сооружений», но позже переквалифицировали в «Организацию массовых беспорядков».

Задержание Молдокматова

Политика и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая. В тот же день его водворили в ИВС.

Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным. По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали.

Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

«Его обвиняли в том, что он захватил здание ГКНБ и его обвиняли, что он пришел туда, а потом под угрозой заставил освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — сказал Турдалиев.

Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу.

8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца.

Там Молдокматов написал письмо. В нем он раскритиковал действия президента Садыра Жапарова. Политик добавил, что после этого задержания положение страны не станет лучше, а «будет лишь на одного человека меньше среди тех, кто критикует власть».

Политики Омурбек Текебаев и Дастан Бекешев выступили в поддержку Молдокматова.

«Жениш Молдокматов, как и многие на площади, требовал отмены результатов голосования. Очевидно, что Жениша посадили за вольнодумие, оппозиционные высказывания против президента и критику относительно политики по границам», — написал Бекешев на своей странице.

1 июня Бишкекский горсуд принял решение оставить Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года.

Через месяц снова состоялся суд в Первомайском и политику продлили меру пресечения — он должен пробыть в СИЗО-1 до 6 сентября.