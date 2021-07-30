Фото: пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба МЧС.

Пресс-служба МЧС 30 июля сообщила, что на южном берегу Иссык-Куля из-за проливных дождей сошли сели.

По данным ведомства, утром 30 июля обильные селевые потоки сошли в городе Балыкчы и на перевале Кескен-Бель, а также селах Кара-Тала и Оттук Тонского района.

«Очистные работы на территории проводят 15 спасателей Балыкчинского городского отделения МЧС, 2 спецтехники и 20 спасателей Тонского районного отделения МЧС. Жертв нет», — сообщили в МЧС.

В МЧС добавили, что в некоторых местах затопило дома и были повреждены дороги. По северной части дорога открыта.