Президент Садыр Жапаров вместе со своим соратником главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым 1 августа отдохнули на северном берегу Иссык-Куля. Видео с их отдыха опубликовала помощница Жапарова Адинай Марипова.

Она также опубликовала и фото, где Ташиев с Жапаровым катаются на водных скутерах.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на Иссык-Куле. Фото: Адинай Марипова. Президент Садыр Жапаров на Иссык-Куле. Фото: Адинай Марипова.

Жапаров и Ташиев появились вместе на отдыхе на фоне информации о том, что между ними начался скрытый конфликт. О противостоянии заявил бывший глава минсельхоза, сообщив, что Жапаров и Ташиев «не могут поделить власть».

Как и в прошлый раз, пресс-служба президента не сообщала о том, что глава государства в отпуске, а поездка Жапарова не была анонсирована. Граждане узнали о ней из социальных сетей. Еще раньше о поездке узнали водители, которым пришлось уступать дорогу кортежу президента, ехавшего на Иссык-Куль.

Затем 31 июля МЧС сообщило, что селевые потоки сошли и в городе Каракол. В результате жителей 27 домов возле реки Каракол эвакуированы из-за угрозы затопления.

2 августа в МЧС сообщили, что в городах Каракол и Балыкчы, а также в Ак-Суйском, Тонском, Джети-Огузском и Иссык-Кульском районах под затоплением оказались дворы 342 жилых дома, в том числе 67 домов оказались затоплены внутри.

Жапаров и Ташиев отдохнули на северном берегу Иссык-Куля, когда по всей Иссык-Кульской области близ озера сошли сели. Так, по данным МЧС, 30 июля обильные селевые потоки сошли в городе Балыкчы, находящемся на севере озера, а также на перевале Кескен-Бель и в селах Кара-Тала и Оттук Тонского района.

Затем 31 июля МЧС сообщило, что селевые потоки сошли и в городе Каракол. В результате из-за угрозы затопления эвакуированы жители 27 домов, которые построены возле реки Каракол.

Кроме этого, затопленным оказался зоопарк Общественного фонда «Бугу-Эне», который находится в Караколе.

«Ломаются ограждения, подмыло единственный домик где обедают сотрудники, смывает дорожки, повредились кабеля и нет света», — сообщили в фонде.

Сотрудники зоопарка переводят животных в сухие места. Кроме этого, из-за потопа зоопарку потребуются дополнительные средства на ремонт.

При этом на официальных страницах в соцсетях и на сайте главы государства пока не было опубликовано информации с реакцией Жапарова из-за сошедших селевых потоков на Иссык-Куле.