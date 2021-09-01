Министерство экономики и финансов выставило на общественное обсуждение проект постановления по денежному вознаграждению лицу, сообщившему о коррупции.

Что предлагает ведомство?

В проекте постановления говорится, что выплаты гражданам будут из средств, поступивших в доход госбюджета от возмещения коррупционного нарушения.

«Сообщившему о коррупции выплачивают единовременное вознаграждение в размере 10% от суммы средств, возмещенных по данному делу, и поступивших в доход государства, но не более одного миллиона сомов», — говорится в проекте.

Однако просто заявить о коррупции и получить за это деньги не получится. Для этого нужно несколько фактов:

подтверждение факта о коррупции, который подтвердит специальная комиссия;

вступившее в силу решение суда;

возмещение ущерба государству за коррупционное нарушение.

Если человек сообщит о нескольких фактах коррупции, то вознаграждение он получит за информацию о преступлении, где был нанесен наибольший ущерб. Комиссия, которая рассматривает каждый факт коррупции отдельно формируется из не менее семи человек.

В состав комиссии обязательно входят правоохранители имеющие допуск к работе с секретными документами. Структуру комиссии определяется руководством правоохранительного ведомства, но туда должны входить представители оперативного, следственного, финансового подразделений, а также собственной безопасности.

Созданная комиссия будет проверять, поступившую информацию о коррупции и в течение десяти дней, по итогам проверки, выносит предложение выплачивать деньги или нет. При этом, если человек, сообщивших о коррупции, не согласен с решением комиссии, его можно обжаловать в течение десяти дней.