Депутаты Ошского горкенеша Нурбек Исмаилов, Дөөлөтбек Көкөчоров и Бекмурза Эргешов 27 августа сдали свои мандаты и снова вернулись к муниципальным должностям.

Все три депутата на выборах принимали участие от партии «Ата-Журт Кыргызстан». До получения мандата Исмаилов руководил предприятием «Ош-Тазалык», Көкөчоров был руководителем муниципального предприятия «Ошшаарсууканал», а Эргешов* руководил предприятием «Теплоснабжение».

*Став депутатом Ошского горкенеша, тогда уже экс-руководитель муниципального предприятия «Теплоснабжение» Бекмурза Эргешов никак не мог покинуть свой бывший рабочий кабинет, он его превратил в личный, «депутатский» кабинет. Об этом стало известно из опубликованного видео материала журналиста расследователя Ыдырыса Исакова. На двери директорского кабинета политик повесил вывеску с надписью «Депутат Ошского городского кенеша Бекмурза Эргешов» с графиком приема граждан. Хотя после ухода с должности в предприятии Эргешов должен был сдать помещение.

*Работа депутатом горкенешей не оплачивается

Исмаилов и Эргешов после сдачи мандатов в тот же день были назначены руководителями на те же должности, которые они покинули о выборов. А Көкөчоров уже 30 июля был назначен главным инженером «Ош шаар суу канал» — сейчас он занимает ту же должность.

Они отказались от своих мандатов на следующий день после избрания Мамбетова на пост мэра города Ош. По словам Мамбетова, ему эту должность предложил Садыр Жапаров. А партию «Ата-Журт Кыргызстан» называют провластной.

Вынуждены были сдать мандат

Төлөгөн Келдибаев. Фото: «Азаттык»

Политолог Толөгөн Келдибаев в разговоре с «Клооп» сказал, что, по его мнению, депутаты «Ата-Журт Кырызстана» были вынуждены сдать мандат. Он считает, что они приняли участие в выборах, чтобы избрать мэром Сарыбашова, экс-мэра Оша. Однако, после того, как президент снял с должности мэра Сарыбашова и назначил на его место Алмаза Мамбетова, они помогли партии «Ата-Журт Кыргызстан» получить голоса.

«Во время мэрства Сарыбашова нужно было получить голоса любым способом. В соответствии с их поведением, у них есть свой электорат, есть сторонники. [На выборах 11 июля] они старались получить побольше мандатов для партии “Ата-Журт Кыргызстан”, Сарыбашов имеет к этому прямое отношение», — считает Келдибаев.

Мирлан Орозбаев

Мирлан Орозбаев, лидер партии «Улуу-Журт», участвовавшей в выборах 11 июля в Ошский городской кенеш, назвал депутатов «Ата-Журт Кыргызстан» «солдатами политической игры».

«Некоторые из них [участвуют на выборах], чтобы подняться по карьерной лестнице, сохранить должность, некоторые из-за страха — если посмеют “пикнуть” возбудят дело и посадят в тюрьму. Поэтому им поступил приказ, сделать их кандидатами, а они “отработают, возьмут голос, а после вернуться на свое место”», — сказал Орозбаев.

Также он считает, что народ хорошо знает про «политические игры Садыра Жапарова».

«Они выполнили свою функцию […] Набрали шустрых парней, тех, у кого есть доступ к избирателям в Оше […] Если бы им сказали “не уйдешь”, — остались бы, если бы сказали “станешь депутатом”, стали бы депутатом. Если бы сказали “пиши заявление, не будешь депутатом”, они бы и тогда согласились», — сказал лидер партии «Улуу-Журт».

«Если бы предупредили, отказался от мандата»

Нурбек Исмаилов

*Нурбек Исмаилов — глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык» и боец без правил по прозвищу «Кличко». До 2020 года он участвовал на многих турнирах и занимал призовые места. Он также был замечен в нападении на журналистов, но не понес ответственности.

Повторно назначенный глава «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов заявил, что сдал мандат, так как не мог занимать должность в муниципальном предприятии и быть депутатом. По его словам, он не знал, что по закону так нельзя, а Ошская ТИК не проинформировала его.

*В статье 5 закона о «Статусе депутатов местных кенешей» написано, что депутатами не могут быть руководители муниципальных предприятий, которые подотчетны горкенешу. Такие изменения были внесены в 2013 году.

«[Председатель Ошской ТИК] Урмат Аттокуров сказал [«сдать мандат»] всего за один день до получения удостоверений. Мандат ведь нам уже почти выдали, за день до вручения удостоверений нам сказали, чтобы мы ушли с занимаемых должностей и получили мандат. К началу сессии все так сложилось. Если бы мне заранее сказали, за 15 дней или за месяц, я бы отказался от мандата», — сказал Исмаилов.

Исмаилов привел в пример Дөөлөтбека Көкөчөрова, ранее он был и руководителем «Ош шаар суу канал», и депутатом Ошского городского кенеша. Также Исмаилов отметил, что мандат получил заместитель руководителя ОсОО «Ош газ» Мирбек Маматов.

*Көкөчөров получил мандат на выборах в городской кенеш Оша в 2012 году от партии «Улуттар Биримдиги».

*Закон позволяет Маматову стать депутатом, поскольку «Ош газ» является филиалом частной компании «Газпром Кыргызстан».

«Сказали выбирать либо должность, либо депутатство. У меня здесь много проектов, если уйду депутатом, что будет с проектами? Например, проблема с полигоном. Скоро должна поступить техника — через месяц нужно составить на них проект. На работе тоже стали говорить, что было бы хорошо, если бы я сам занялся этими вопросами», — сказал Исмаилов.

Также Исмаилов опроверг мнение о том, что руководители муниципальных предприятий участвуют на выборах, чтобы помочь получить голоса.

Связаться с Бекмурзой Эргешовым и Дөөлөтбеком Көкөчөровым для получения комментариев по поводу их отставки не удалось.

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