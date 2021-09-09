GSLEP установил фотоловушки в урочище Ак-Суу для наблюдения за дикими животными.

Оборудование удалось установить на средства общественного фонда «Номад спорт», который собрал деньги в 2019 году, устроив забег по спасению снежного барса.

По информации фонда, такой же забег пройдет в Кыргызстане и в этом году 26 сентября в Бишкеке. Средства, собранные с забега, будут использованы на покупку машин «Нива» для егерей.