В социальных сетях последние дни распространяются фотографии туристов, которые позируют на фоне убитых козерогов на Иссык-Куле. Эти снимки вызвали общественный резонанс — в Кыргызстане это довольно редкий и вымирающий вид животных. Их примерная численность — 1 128 голов.

Охота на козерогов разрешается только при покупке лицензии и во время охотничьего периода, который обычно начинается в августе. Незаконный отстрел козерогов наказывается штрафом в 100 тысяч сомов, согласно постановлению кабмина. При этом штраф налагается независимо от того сколько лет было животному.

В Госкомитете по экологии и климату журналисту «Клоопа» сообщили, что охота туристов «велась в установленном законом порядке».

Сама туристическая фирма Тур Хан Тенгри, которая организовала охоту туристам, дала разъяснение по ситуации.

Скриншот страницы туристической фирмы Тур Хан Тенгри Скриншот туриста с убитым Козерогом Скриншот туриста с убитым Козерогом

Так по информации турфирмы, вся охотничья деятельность на козерогов регулируется законом и контролируется Госкомитетом по экологии и климату. Ведомство также посылает на охоту инспектора, который следит за тем, чтобы охотники не превысили квоты по отстрелу.

«Стреляют только старых самцов, которые уже в силу возраста не могут осеменять самок. Но в то же время, не дают делать это молодым самцам. Таким образом, отстрел помогает быстро увеличить количество козерогов», — сообщили в фирме.

Также по информации компании, сама квота по отстрелу козерогов не большая.

«К примеру, на угодье, с поголовьем козерогов около 900 голов, выдается всего пара десятков квот. А это даже не полпроцента», — добавили в турфирме, добавив, что угодья охраняются от браконьеров.

Кроме этого, в компании сообщили, что 25% от поступивших средств за лицензию остается в местном бюджете, где отстреляно животное, 35% уходит на работу департамента охоты и 40% на восстановление местности, где было отстреляно животное.