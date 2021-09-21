По данным МВД, с начала 2021 года милиция зарегистрировала 7665 случаев семейного насилия. Это почти на 30% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Согласно данным МВД, в 2020 году с началом карантина из-за COVID-19 количество фактов домашнего насилия в стране выросло на 62%. Всего было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия, из которых до суда дошли лишь 947.

Замглавы кабинета министров Жылдыз Бакашова 20 сентября сообщила, что ранее был принят закон «О социально-правовой защите от насилия в семье» и другие нормативно-правовые акты.

«Однако, несмотря на внушительную законодательную базу, из года в год количество случаев семейного насилия не уменьшается. Это значит, что закон на местах работает не в полную силу», — заявила зампредседателя кабмина.

Бакашова подчеркнула, что кабмин разработал концепцию Национальной стратегии гендерного равенства и План действий на 2021-2024 годы.

Как чиновники объясняют рост семейного насилия в Кыргызстане?

В Министерстве здравоохранения и социального развития связывают рост семейного насилия с имеющимися в стране социальными проблемами.

В марте замминистра здравоохранения и соцразвития Нурдоолот Базарбаев отмечал, что в 2020 году тоже был рост числа таких фактов из-за ситуации с коронавирусом.

«Обострилась проблема безработицы. Зачастую в малоимущих семьях большинство конфликтов возникает из-за нехватки денег. Иногда это происходит из-за алкоголя. Кроме того, насилие присутствует и в семьях, где воспитываются дети уехавших на заработки мигрантов», — сказал он.

Семейное насилие и фемицид

В Кыргызстане добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.