В Кыргызстане за минувшие сутки не стало еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом. Минздрав уточнил, что скончавшиеся были невакцинированными.

Кроме того, за сутки вирус подтвердили у 79 человек. Большая часть новых заражений обнаружена в Бишкеке — у 41 человека. В Чуйской области вирус подтвердили у еще 21, в Иссык-Кульской области у еще 12, у троих в Джалал-Абадской области, и по одному в Ошской и Таласской областях. В Нарынской и Баткенской областях, а также в Оше, новых зараженных нет.

Выписали из больниц по выздоровлению 107 человек. В стационарах продолжают получать лечение 508 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили 12 082 человека, из них 6 691 первую дозу и 5 391 вторую.

Общее число заражений за пандемию достигло 178 202 случаев, из них скончались как минимум 2 599 человек (минздрав ранее сократил список смертей), а выздоровели 172 764 человека.