Фото: Ош Тазалык

Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» опубликовало фотоотчет выдачи сотрудникам формы — выдавал ее глава компании, чиновник-борец Нурбек Исмаилов.

«Вы проделали огромную работу по поддержанию чистоты в городе. Вы служите людям днем ​​и ночью, несмотря на холод и жару. И мы постараемся создать наилучшие условия для вашей работы», — цитирует «Ош-Тазалык» Нурбека Исмаилова. Предприятие упомянуло, что «компания бесплатно предоставляет работникам осеннюю, летнюю и зимнюю сезонную одежду и инструменты», очевидно имея в виду рабочую форму.

Еще недавно Нурбек Исмаилов был депутатом Ошского горкенеша, но покинул должность после избрания нового мэра города. Сдав мандат, он вернулся на пост главы «Ош-Тазалык», которым он руководил до выборов.

Нурбек Исмаилов не только глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык», но и боец без правил по прозвищу «Кличко». До 2020 года он участвовал на многих турнирах и занимал призовые места. Он также был замечен в нападении на журналистов, но не понес ответственности.